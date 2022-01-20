Телеведущего Диброва заподозрили в нарушении самоизоляции
Российского телеведущего Дмитрия Диброва заметили на премьере сериала Данилы Козловского «Карамора», сообщает телеканал «360».
При этом накануне его супруга Полина сообщила, что заразилась COVID-19. Телеведущий мог появиться на публике по двум причинам: нарушил самоизоляцию после контакта с зараженной женой или пара начала раздельную жизнь, сообщает Telegram-канала Super.ru.
Согласно странице Instagram Полины Дибровой, дома девушка тоже не сидит. Она загрузила видео, как вместе с детьми гуляет по парку.
Диброва добавила, что для нее это уже второй случай заражения коронавирусом. На этот раз она заразилась «омикроном».
Ранее Дибров заявил, что только 20% всех телезрителей в стране являются «дельными людьми, с которыми есть о чём поговорить».
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