Телеведущего Диброва заподозрили в нарушении самоизоляции

Российского телеведущего Дмитрия Диброва заметили на премьере сериала Данилы Козловского «Карамора», сообщает телеканал «360».

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При этом накануне его супруга Полина сообщила, что заразилась COVID-19. Телеведущий мог появиться на публике по двум причинам: нарушил самоизоляцию после контакта с зараженной женой или пара начала раздельную жизнь, сообщает Telegram-канала Super.ru.

Согласно странице Instagram Полины Дибровой, дома девушка тоже не сидит. Она загрузила видео, как вместе с детьми гуляет по парку.

Диброва добавила, что для нее это уже второй случай заражения коронавирусом. На этот раз она заразилась «омикроном».

Ранее Дибров заявил, что только 20% всех телезрителей в стране являются «дельными людьми, с которыми есть о чём поговорить».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:КоронавирусТелеведущий
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