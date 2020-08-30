Дмитрий Дибров лишил наследства старшего сына

Дибров признался, что с 36-летним сыном Денисом от первого брака он не общается более 15 лет, не знает, где тот живет и кем работает. Решение о том, достанется ли мужчине что-либо из отцовского наследства, будет принимать нынешняя супруга Диброва Полина, от которой у телеведущего трое сыновей: Федор, Илья и Александр. Также у звезды есть дочь от второго брака Лада.

17 февраля 60-летнего Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь», где он присутствовал на премьере фильма Егора Михалкова-Кончаловского «На Луне», а затем потерял сознание из-за внезапного приступа,

