Дмитрий Дибров лишил наследства старшего сына

Российский телеведущий Дмитрий Дибров решил все свое имущество завещать третьей жене Полине. Такое решение он принял после того, как перенес инсульт и решил составить завещание. Этими подробностями шоумен поделился в эфире программы «Секрет на миллион», сообщает «Московский Комсомолец».

Дмитрий Дибров выписан из больницы после микроинсульта

Дибров признался, что с 36-летним сыном Денисом от первого брака он не общается более 15 лет, не знает, где тот живет и кем работает. Решение о том, достанется ли мужчине что-либо из отцовского наследства, будет принимать нынешняя супруга Диброва Полина, от которой у телеведущего трое сыновей: Федор, Илья и Александр. Также у звезды есть дочь от второго брака Лада.

17 февраля 60-летнего Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь», где он присутствовал на премьере фильма Егора Михалкова-Кончаловского «На Луне», а затем потерял сознание из-за внезапного приступа,

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