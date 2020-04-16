Телекритик осудил предложение коммунистов запретить «Дом 2»

«Сурайкин просто действует в тренде, в котором действует также и вся наша беспомощная Госдума. Депутатам запрещено сейчас инициировать какие-то судьбоносные для России вещи и поэтому, чтобы оправдать своё существование, они начинают вот так креативить. Сурайкин делает сейчас то же самое. Он же раньше уже предлагал отменить все развлекательные программы и показывать по телевизору одни только военные фильмы. А теперь он вспомнил о Доме 2, чтобы вспомнили о нём», - заявил Мельман.

«Что касается Дома 2, если это, хотя бы относительно, идёт в прямом эфире, то действительно стоит присмотреться и понимать, что такого быть не должно. Другое дело – все мы знаем, что было вчера в метро и инициировали это не сами люди, а власть, которая этот момент не продумала. Или танцы со звёздами, которые также сейчас не отменили, а там танцуют пары, которые тесно контактируют друг с другом. Но если посмотреть на Дом 2 хотя бы чуть-чуть серьёзно, то, наверное, им как минимум стоит соблюдать дистанцию и, таким образом, показывать людям, как это нужно делать. И тогда это будет в какой-то степени просветительская программа. Развлекательные программы сейчас нужны, потому что это такая психотерапия, ведь каждый человек по-своему отключается от всего того потока негативной информации о коронавирусе, который обрушивается на него ежеминутно. Кто-то смотрит телеканал Культура, кто-то смотрит повтор концерта Максима Галкина, Урганта, сериалы, я вот смотрю советское кино. Я считаю, что развлекательные программы закрывать не стоит, но коррекция, возможно, необходима», - добавил телекритик.

Ранее гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в беседе с НСН рассказал, как концерн переживает приостановку работы, а что до сих пор продолжает работать.



