«Мосфильму» коронавирус не страшен

«У нас работа идет только с телевизионными проектами, которые работают в прямом эфире. Это информационные программы. Мы приостановили все работы. Только несколько павильонов, где работают телевизионщики, мы не можем остановить. Телевидение в данной ситуации тоже элемент жизнедеятельности страны. И охрана, пожарные, электрики, руководство, я – кто обеспечивает работу студии, выходим на работу», - сказал кинематографист.

По его словам, «Мосфильм» может себе позволить приостановку деятельности. «Мы хоть и государственное предприятие, но работаем чисто рыночно, не получаем из бюджета ничего. Поэтому зависим от того, что наработаем. Но у нас запас прочности достаточно большой. Мы никого не увольняем, выплачиваем зарплату. В таком режиме мы можем долго просуществовать. Год, наверное. Но надеюсь, до этого не дойдет», - заключил Шахназаров.

Отметим, что фильм Бекмамбетова посвящен подвигу летчика Девятаева. Кинокартина Алексея Германа-младшего - первому году Великой Отечественной войны. Съемки начались в 2019 году, должны были завершиться в нынешнем.

