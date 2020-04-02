«Мосфильму» коронавирус не страшен
Гендиректор киноконцерна в эфире НСН рассказал, что киностудия способна преодолеть трудности, связанные эпидемией.
На «Ленфильме» приостановлены все работы по кинопроизводству. Как сообщает «Интерфакс», в том числе остановлены съемки нового проекта Тимура Бекмамбетова и работа над фильмом Алексея Германа-младшего "Воздух" о начале Великой Отечественной войне.
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН рассказал, что происходит у них.
«У нас работа идет только с телевизионными проектами, которые работают в прямом эфире. Это информационные программы. Мы приостановили все работы. Только несколько павильонов, где работают телевизионщики, мы не можем остановить. Телевидение в данной ситуации тоже элемент жизнедеятельности страны. И охрана, пожарные, электрики, руководство, я – кто обеспечивает работу студии, выходим на работу», - сказал кинематографист.
По его словам, «Мосфильм» может себе позволить приостановку деятельности. «Мы хоть и государственное предприятие, но работаем чисто рыночно, не получаем из бюджета ничего. Поэтому зависим от того, что наработаем. Но у нас запас прочности достаточно большой. Мы никого не увольняем, выплачиваем зарплату. В таком режиме мы можем долго просуществовать. Год, наверное. Но надеюсь, до этого не дойдет», - заключил Шахназаров.
Отметим, что фильм Бекмамбетова посвящен подвигу летчика Девятаева. Кинокартина Алексея Германа-младшего - первому году Великой Отечественной войны. Съемки начались в 2019 году, должны были завершиться в нынешнем.
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