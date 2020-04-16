Scorpions пожелали всем счастливой Пасхи
Участники немецкого рок-коллектива призвали поклонников во время пандемии коронавируса оставаться дома .
Группа Scorpions является самой популярной рок-группой Германии и одной из самых известных в мире. Они, как и большинство других музыкантов, находятся на самоизоляции в связи с борьбой с коронавирусом. В соцсетях они пожелали всем фанатам счастливой Пасхи и крепкого здоровья.
«Уважаемые фанаты! В наши дни жизнь переворачивается с ног на голову, и мы все надеемся, что это темное облако скоро уйдет ... мы хотим пожелать всем вам счастливой Пасхи ... оставайтесь в безопасности и будьте здоровы! Берегите себя и не забывайте: в хорошие и плохие времена музыка воодушевляет» - заявили Scorpions.
Ранее в эфире НСН лидер группы «Мельница» рассказала, что ее дочь отмечает свой день рождения с друзьями онлайн на самоизоляции.
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