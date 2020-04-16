Scorpions пожелали всем счастливой Пасхи

«Уважаемые фанаты! В наши дни жизнь переворачивается с ног на голову, и мы все надеемся, что это темное облако скоро уйдет ... мы хотим пожелать всем вам счастливой Пасхи ... оставайтесь в безопасности и будьте здоровы! Берегите себя и не забывайте: в хорошие и плохие времена музыка воодушевляет» - заявили Scorpions.

Ранее в эфире НСН лидер группы «Мельница» рассказала, что ее дочь отмечает свой день рождения с друзьями онлайн на самоизоляции.