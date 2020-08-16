Telegram обнародовал итоги опроса пользователей о голосовании на выборах президента Белоруссии

Мессенджер Telegram зарегистрировал официальный аккаунт компании «Telegram Беларусь». В нем проведен опрос граждан республики о голосовании на прошедших президентских выборах в республике.

В опросе Telegram «За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?» приняли участие пользователи с белорусскими сим-картами.

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Так, за кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую проголосовали 53% пользователей, за Александра Лукашенко – 2%. Такие данные на 3:21 мск публикует Газета.ru

Более трети опрошенных (34%) выбрали опцию «Я не из Беларуси», еще 7% признались, что не участвовали в голосовании. Оставшиеся 6% опрошенных выбрали других кандидатов на президентский пост или ответ «против всех».

Голосование проводилось на белорусском языке. На аватарке «Telegram Беларусь» размещается флаг страны образца 1991-1995 года.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались после обнародования результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов голосов. Его главный конкурент Светлана Тихановская - 10 процентов.

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.

«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен», –

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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