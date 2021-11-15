«Технология поголовного контроля». В РПЦ оценили повсеместное введение QR-кодов
Замуправделами Русской православной церкви (РПЦ) епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своём Telegram-канале заявил, что не считает QR-коды «печатью антихриста».
Епископ назвал QR-коды «технологией поголовного контроля» над людьми, которая несёт в себе угрозу, в том числе «христианскому благовестию».
Священник добавил, что подобные меры вызывают беспокойство, так как, по его мнению, «эту технологию вряд ли забудут сразу после того, как привьются 80% людей».
Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал прихожан, контактировавших с больными коронавирусом людьми, не приходить на службы.
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