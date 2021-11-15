«Технология поголовного контроля». В РПЦ оценили повсеместное введение QR-кодов

Епископ назвал QR-коды «технологией поголовного контроля» над людьми, которая несёт в себе угрозу, в том числе «христианскому благовестию».

Священник добавил, что подобные меры вызывают беспокойство, так как, по его мнению, «эту технологию вряд ли забудут сразу после того, как привьются 80% людей».

Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал прихожан, контактировавших с больными коронавирусом людьми, не приходить на службы.