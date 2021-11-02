РПЦ попросила «контактных» по COVID-19 не приходить на службы

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в ходе пресс-конференции МИА «Россия сегодня» попросил прихожан, контактировавших с больными коронавирусом людьми, не приходить на службу.

Он отметил, что в РПЦ надеются на «ответственность и совесть» граждан.