РПЦ попросила «контактных» по COVID-19 не приходить на службы
Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в ходе пресс-конференции МИА «Россия сегодня» попросил прихожан, контактировавших с больными коронавирусом людьми, не приходить на службу.
Он отметил, что в РПЦ надеются на «ответственность и совесть» граждан.
Кипшидзе заявил, что жителей России нельзя разделять по принципу наличия или отсутствия сертификата о вакцинации, подчеркнув при этом, что его не требуют для входа в храмы.
Представитель РПЦ призвал всех граждан уважительно относиться друг к другу, отметив, что общество в России разделилось на противников и сторонников вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+39 008 / сут.
Умерли
241 тыс.+1 178 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+30 905 / сут.
- РПЦ попросила «контактных» по COVID-19 не приходить на службы
- «Минкультурная» неожиданность: В ведомстве узнали об уходе худрука МХАТ Боякова из СМИ
- Путин поддержал декларацию по лесам конференции в Глазго
- Театральная премия «Золотая маска» стала рекордной по силу номинаций
- Добавили госизмены: Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
- Зеленский активировал новый пакет санкций СНБО Украины против России
- СМИ: Арестован экс-заглавы Минстроя, бывший подрядчик расширения БАМа Рейльян
- Экс-лидер «Правого сектора» Ярош стал советником главкома ВСУ
- Посольство: Россияне не пострадали при взрывах в Кабуле
- Синоптик назвал московский туман «радиационным» и призвал не паниковать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru