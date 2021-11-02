РПЦ попросила «контактных» по COVID-19 не приходить на службы

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в ходе пресс-конференции МИА «Россия сегодня» попросил прихожан, контактировавших с больными коронавирусом людьми, не приходить на службу.

Он отметил, что в РПЦ надеются на «ответственность и совесть» граждан.

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Кипшидзе заявил, что жителей России нельзя разделять по принципу наличия или отсутствия сертификата о вакцинации, подчеркнув при этом, что его не требуют для входа в храмы.

Представитель РПЦ призвал всех граждан уважительно относиться друг к другу, отметив, что общество в России разделилось на противников и сторонников вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ВакцинацияРПЦКоронавирусХрамы
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