«Всех волнует, вырастут ли из-за этого цены. Сегодня больше всего на цены влияет курс валют, а также увеличение НДС. Что касается сбора, это не только дополнительная финансовая нагрузка, но и бюрократическая. Для крупных компаний с большими финансовыми отделами это будет некритично, а мелкие компании будут иметь сложности. Крупные поставщики, которые закупают продукцию заранее, прогнозируют рост цен следующей осенью. Более мелкие компании говорят о втором квартале 2026 года. Размер сбора будет индивидуальным для каждого устройства и не превысит пяти тысяч рублей. Первым делом подорожают ноутбуки, смартфоны. На сером ввозе эта мера не отразится, так как они и до этого не декларировали устройства. Поэтому на маркетплейсах цена на такие товары вряд ли сильно вырастет», - рассказал он.

По его словам, может возникнуть проблема двойного сбора, которая коснется сборщиков компьютеров.

«Сбор планируется в два этапа, сначала на готовую продукцию, а потом уже на компоненты. Могут возникнуть сложности у сборщиков компьютеров. Там очень много ввозимых компонентов, нужно будет каждый регистрировать, за каждый отчитываться и платить. Также могут возникнуть моменты, когда производитель электроники заплатит за компоненты, а потом ему еще нужно будет и итоговое устройство как-то регистрировать. При разработке проекта, видимо, учитывался богатый опыт Китая. Для роста своей отрасли они принимали и льготные программы, об этом не стоит забывать», - добавил собеседник НСН.

Технологический сбор с импортеров и внутренних производителей призван поддержать отечественные заводы, которые не могут конкурировать с иностранной продукцией, заявил НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.

