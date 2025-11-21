Технологический сбор взвинтит цены на ноутбуки и смартфоны уже весной
Сбор за ввоз или производство техники ударит по мелким игрокам рынка, а маркетплейсы не станут повышать цены на этом фоне, заявил НСН Константин Подстрешный.
Крупные поставщики техники, которые закупают продукцию заранее, прогнозируют рост цен следующей осенью, но более мелкие игроки повысят цены из-за технологического сбора уже в апреле, заявил НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Депутаты Госдумы приняли закон о технологическом сборе за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят такую продукцию и компоненты. Подстрешный описал последствия меры для рынка.
«Всех волнует, вырастут ли из-за этого цены. Сегодня больше всего на цены влияет курс валют, а также увеличение НДС. Что касается сбора, это не только дополнительная финансовая нагрузка, но и бюрократическая. Для крупных компаний с большими финансовыми отделами это будет некритично, а мелкие компании будут иметь сложности. Крупные поставщики, которые закупают продукцию заранее, прогнозируют рост цен следующей осенью. Более мелкие компании говорят о втором квартале 2026 года. Размер сбора будет индивидуальным для каждого устройства и не превысит пяти тысяч рублей. Первым делом подорожают ноутбуки, смартфоны. На сером ввозе эта мера не отразится, так как они и до этого не декларировали устройства. Поэтому на маркетплейсах цена на такие товары вряд ли сильно вырастет», - рассказал он.
По его словам, может возникнуть проблема двойного сбора, которая коснется сборщиков компьютеров.
«Сбор планируется в два этапа, сначала на готовую продукцию, а потом уже на компоненты. Могут возникнуть сложности у сборщиков компьютеров. Там очень много ввозимых компонентов, нужно будет каждый регистрировать, за каждый отчитываться и платить. Также могут возникнуть моменты, когда производитель электроники заплатит за компоненты, а потом ему еще нужно будет и итоговое устройство как-то регистрировать. При разработке проекта, видимо, учитывался богатый опыт Китая. Для роста своей отрасли они принимали и льготные программы, об этом не стоит забывать», - добавил собеседник НСН.
Технологический сбор с импортеров и внутренних производителей призван поддержать отечественные заводы, которые не могут конкурировать с иностранной продукцией, заявил НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.
