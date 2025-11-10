Опять рост цен: Новый технологический сбор ударит по потребителям
При технологическом сборе пользователи заметят увеличение стоимости товаров, а разработчики могут не заметить увеличения поддержки, заявил НСН Александр Тимошенко.
«Технологический сбор» с импортеров и внутренних производителей призван поддержать отечественные заводы, которые не могут конкурировать с иностранной продукцией, заявил НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.
Минпромторг с 1 сентября 2026 года начнёт взимать «технологический сбор» с импортёров и внутренних производителей вне зависимости от степени локализации в тех товарных категориях, «где доля отечественных производителей невысока», пишут «Ведомости». Поначалу сбор коснется только готовой продукции, список утвердит правительство. Тимошенко рассказал, как это будет работать.
«Скорее всего, это будет таможенная плата для товаров, которые к нам въезжают. Пока предлагается, чтобы вложились в это дело все – и те компании, которые у нас этими разработками занимаются. Пока вопрос, как эти средства будут распределяться. Это может привести к удорожанию разработки и производства элементной базы. Не факт, что найдут оптимальное решение. Деньги возьмут, а распределение может быть неправильным. Пользователи заметят увеличение стоимости, а разработчики могут не заметить увеличения поддержки», - пояснил он.
Тимошенко объяснил, что эти деньги планируют вложить в отечественные заводы, которые загружены сейчас не до конца.
«На текущий момент есть производства, которые не загружены до конца, хотя могли бы быть загружены изготовлением элементной базы, которая используется производителями оборудования. Сегодня часть элементной базы привозится из других стран, мы что-то не делаем, потому что на производство это не поставлено. Минпромторг предлагает производителям этим заниматься, поэтому придуман такой механизм. Эти деньги планируют вложить в отечественные заводы, чтобы не закупать базу у иностранных партнеров. Это касается базы для автомобильного производства, в бытовой технике», - рассказал собеседник НСН.
СМИ сообщают, что ставка сбора будет определяться для каждой единицы продукции отдельно и будет зависеть в том числе от ее стоимости, максимальная фиксированная не превысит пяти тысяч рублей. Средства от технологического сбора пойдут на финансовое обеспечение мер в сфере развития радио- и микроэлектроники.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Греф спрогнозировал спад выдачи ипотеки в России
- Лукашенко призвал не отказываться от проводной телефонной связи
- Вассерман перестал носить свой жилет из-за напряженной депутатской работы
- Песков призвал не верить вбросам о якобы «пропаже» Лаврова
- 100 человек получат автографы уральских рок-звезд
- «Покров не меньше сантиметра»: Москвичам назвали дату первого снегопада
- Политолог объяснил возросшую озлобленность поляков к украинцам
- Опять рост цен: Новый технологический сбор ударит по потребителям
- «Ель за 6,5 тысячи»: Россияне начали заранее готовиться к Новому году
- Песков: Ситуация на фронтах для Украины будет ухудшаться изо дня в день
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru