«Скорее всего, это будет таможенная плата для товаров, которые к нам въезжают. Пока предлагается, чтобы вложились в это дело все – и те компании, которые у нас этими разработками занимаются. Пока вопрос, как эти средства будут распределяться. Это может привести к удорожанию разработки и производства элементной базы. Не факт, что найдут оптимальное решение. Деньги возьмут, а распределение может быть неправильным. Пользователи заметят увеличение стоимости, а разработчики могут не заметить увеличения поддержки», - пояснил он.

Тимошенко объяснил, что эти деньги планируют вложить в отечественные заводы, которые загружены сейчас не до конца.

«На текущий момент есть производства, которые не загружены до конца, хотя могли бы быть загружены изготовлением элементной базы, которая используется производителями оборудования. Сегодня часть элементной базы привозится из других стран, мы что-то не делаем, потому что на производство это не поставлено. Минпромторг предлагает производителям этим заниматься, поэтому придуман такой механизм. Эти деньги планируют вложить в отечественные заводы, чтобы не закупать базу у иностранных партнеров. Это касается базы для автомобильного производства, в бытовой технике», - рассказал собеседник НСН.

СМИ сообщают, что ставка сбора будет определяться для каждой единицы продукции отдельно и будет зависеть в том числе от ее стоимости, максимальная фиксированная не превысит пяти тысяч рублей. Средства от технологического сбора пойдут на финансовое обеспечение мер в сфере развития радио- и микроэлектроники.

