Нижегородская компания «АрморГрупп» разрабатывает бронированные модификации автомобилей Volga, говорится на сайте компании. Защиту получат флагманский седан Volga C50 и кроссовер Volga K50. Подробностей проекта пока нет, однако Кадаков уверен, что серьезной бронированной машины на базе данных моделей не получится из-за технических ограничений.

«Надо понимать, что компания предложит, потому что в представлении людей бронированные автомобили — это что-то такое, как Aurus у Владимира Путина. Тяжелое бронирование эти автомобили делать не позволяют, поэтому степень будет легкая или средняя. Может быть, до уровня B5, это в лучшем случае защита от выстрела из винтовки, возможно, даже СВД (снайперская винтовка Драгунова — прим. НСН) не будет держать. Но мы не знаем, как будут бронировать, чем. Машина становятся тяжелее — будут ли они доводить до ума при этом тормозную систему? Всегда возникает очень много вопросов. Если они, имея опыт, об этом задумались, значит, понимают, что какой-то спрос будет. Но не нужно думать, что из C50 или из K50 можно сделать серьезную бронированную машину», — объяснил автоэксперт.

Он подчеркнул, что стоить такие автомобили должны, как минимум, в два раза больше стандартной цены модели. Однако для целевой аудитории машин такого класса защита, которую можно поставить на Volga, будет недостаточной.

«Это всегда дорого и зависит от уровня защиты. Смело можно две цены базовой модели брать, как минимум, если мы говорим о серьезной работе. Не меньше, иначе во всем этом нет смысла. Естественно, спрос будет весьма ограничен. Чтобы она была востребована у серьезных людей, которые готовы платить большие деньги, должен быть серьезный уровень защиты. Эти машины этого сделать не позволяют. У нас делают специальные машины. Например, SENAT 900 сделан на более тяжелом шасси, с более мощным мотором и тормозами, его до уровня B5 можно защитить. Если это реально серьезный человек, магнат какой-нибудь, которому действительно нужна хорошая защита, то самый высокий уровень — это VR10 Aurus Senat. Тут с Aurus может поспорить только Mercedes Guard или еще пара компаний, которые этим занимаются, но не на основном производстве», — пояснил Кадаков.