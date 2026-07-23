Цена x2: Для кого в России делают бронированную Volga
Автоэксперты рассказали НСН о том, какой может быть бронированная Volga, кому она может быть интересна и сможет ли новинка запустить тренд на изготовление подобных специальных моделей.
Бронированная Volga будет стоить, как минимум, вдвое дороже стандартной комплектации, однако больших возможностей в защите она владельцу дать не способна, объяснил НСН главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Нижегородская компания «АрморГрупп» разрабатывает бронированные модификации автомобилей Volga, говорится на сайте компании. Защиту получат флагманский седан Volga C50 и кроссовер Volga K50. Подробностей проекта пока нет, однако Кадаков уверен, что серьезной бронированной машины на базе данных моделей не получится из-за технических ограничений.
«Надо понимать, что компания предложит, потому что в представлении людей бронированные автомобили — это что-то такое, как Aurus у Владимира Путина. Тяжелое бронирование эти автомобили делать не позволяют, поэтому степень будет легкая или средняя. Может быть, до уровня B5, это в лучшем случае защита от выстрела из винтовки, возможно, даже СВД (снайперская винтовка Драгунова — прим. НСН) не будет держать. Но мы не знаем, как будут бронировать, чем. Машина становятся тяжелее — будут ли они доводить до ума при этом тормозную систему? Всегда возникает очень много вопросов. Если они, имея опыт, об этом задумались, значит, понимают, что какой-то спрос будет. Но не нужно думать, что из C50 или из K50 можно сделать серьезную бронированную машину», — объяснил автоэксперт.
Он подчеркнул, что стоить такие автомобили должны, как минимум, в два раза больше стандартной цены модели. Однако для целевой аудитории машин такого класса защита, которую можно поставить на Volga, будет недостаточной.
«Это всегда дорого и зависит от уровня защиты. Смело можно две цены базовой модели брать, как минимум, если мы говорим о серьезной работе. Не меньше, иначе во всем этом нет смысла. Естественно, спрос будет весьма ограничен. Чтобы она была востребована у серьезных людей, которые готовы платить большие деньги, должен быть серьезный уровень защиты. Эти машины этого сделать не позволяют. У нас делают специальные машины. Например, SENAT 900 сделан на более тяжелом шасси, с более мощным мотором и тормозами, его до уровня B5 можно защитить. Если это реально серьезный человек, магнат какой-нибудь, которому действительно нужна хорошая защита, то самый высокий уровень — это VR10 Aurus Senat. Тут с Aurus может поспорить только Mercedes Guard или еще пара компаний, которые этим занимаются, но не на основном производстве», — пояснил Кадаков.
В свою очередь вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский, напротив, считает, что услуга в виде дополнительного бронирования этих машин может быть востребована. Об этом он рассказал НСН.
«Для тех, кто боится за свою жизнь и имеет для этого деньги, это очень хорошо — выпускать бронированные варианты модели. Беспилотные атаки идут, и люди будут этими автомобилями пользоваться. Эта идея хорошо воспримется большим количеством россиян. Пример заразителен, я думаю, что начнут выпускать и другие заводы, например, бронированные "Москвичи" и "Жигули". Но самой популярной будет "Волга", потому что она всегда была машиной чиновников, была в собственности у генералов, космонавтов, народных артистов СССР. Поэтому Волга будет пользоваться спросом — и небронированная, и бронированная», — поделился Ольшанский.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр объяснял НСН, что новые автомобили Volga будут привлекать значительную долю покупателей более низкой по сравнению с аналогами ценой.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Послы ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций
- Калининград потерял туристов из-за жары и логистики
- В Туле на балконе дома обнаружили элемент БПЛА
- Цена x2: Для кого в России делают бронированную Volga
- США опровергли заявление Ирана о полном контроле над Ормузским проливом
- Под Воронежем трехлетний мальчик погиб при пожаре после падения БПЛА
- Вызов для Ирана: К чему приведет «ядерная» сделка США и Саудовской Аравии
- МИД раскрыл детали встречи Лаврова и Рубио
- В Приамурье 7,5 тысячи человек остались без воды из-за аварии
- Над российскими регионами сбили 223 украинских беспилотника