США опровергли заявление Ирана о полном контроле над Ормузским проливом

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло данные об установке Ираном полного контроля над входом кораблей в Ормузский пролив и выходом из акватории. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

«Иран не контролирует Ормузский пролив. Международный водный путь остается открытым для транзита вне зависимости от угроз Корпуса стражей исламской революции», - отметили в CENTCOM.

По данным командования, коммерческие суда используют пролив при поддержке военных США. С начала мая американские силы помогли более чем 900 кораблям пройти через водный путь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вводит морскую блокаду против Ирана и будет взимать пошлину со всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, пишет Ura.ru.

