Под Воронежем трехлетний мальчик погиб при пожаре после падения БПЛА
Ребенок погиб в результате пожара в частном доме после падения БПЛА в Воронежской области. Об этом написал глава региона Александр Гусев в мессенджере «Макс».
«В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме... погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести», - сообщил губернатор.
Кроме того, легкие ранения получил 19-летний молодой человек. Госпитализация ему не потребовалась.
Как отметил Гусев, из-за атаки в регионе были повреждены кровля склада одного из маркетплейсов, фасад другой аналогичной постройки, 11 частных домов, 15 квартир в пяти многоквартирных зданиях, а также около десяти автомобилей.
Ранее в Крыму в результате ударов ВСУ погиб один мирный житель, еще четверо пострадали, напоминает Ura.ru.
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