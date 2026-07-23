Под Воронежем трехлетний мальчик погиб при пожаре после падения БПЛА

Ребенок погиб в результате пожара в частном доме после падения БПЛА в Воронежской области. Об этом написал глава региона Александр Гусев в мессенджере «Макс».

В результате атаки ВСУ на Воронежскую область есть пострадавшие

«В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме... погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести», - сообщил губернатор.

Кроме того, легкие ранения получил 19-летний молодой человек. Госпитализация ему не потребовалась.

Как отметил Гусев, из-за атаки в регионе были повреждены кровля склада одного из маркетплейсов, фасад другой аналогичной постройки, 11 частных домов, 15 квартир в пяти многоквартирных зданиях, а также около десяти автомобилей.

Ранее в Крыму в результате ударов ВСУ погиб один мирный житель, еще четверо пострадали, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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