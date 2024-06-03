«Размером с BMW»: Российским чиновникам предрекли пересадку на «Волги»
«Волгу» скоро сделают машиной №1 в России, заявил НСН Леонид Ольшанский.
Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с НСН оценил будущее нового автомобиля бренда Volga.
На выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде показали новый автомобиль бренда Volga. Стоимость автомобилей стартует от 2,5 миллиона рублей. Серийное производство большого седана класса D Volga C40, кроссовера класса C Volga К30 и кроссовера класса D Volga К40 на нижегородском предприятии ГАЗ намерены запустить в 2024 году.
«Я считаю, что мы возвращаемся к советской системе, когда купил «Волгу», весь гараж забит запчастями. Мы видели и слышали, что на высшем уровне обсуждают популяризацию «Волги». Скоро она будет на первом месте по количеству производимых автомобилей в РФ. Именно на ней будут ездить чиновники, она будет размером с BMW 5. Будущее за «Волгой»! Условно скажу: начальник управления в министерстве будет ездить на «Волге», а начальник отдела – на «Москвиче», глава администрации района – на «Москвиче» или на «Жигулях», - то ли в шутку, то ли всерьез заявил Ольшанский.
Ранее стало известно, что Volga сделана на базе китайских иномарок Changan, отмечает «Радиоточка НСН».
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