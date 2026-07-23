СМИ: Послы ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций

Послы государств Евросоюза утвердили 21-й пакет санкций в отношении России в сокращенном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет санкций против РФ

По данным агентства, в очередной пакет ограничений не включили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа.

Ранее представители стран ЕС вновь не смогли договориться по принятию новых антироссийских санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас отмечала, что у сообщества «еще остаются открытые вопросы».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз

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