СМИ: Послы ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций
23 июля 202610:17
Юлия Савченко
Послы государств Евросоюза утвердили 21-й пакет санкций в отношении России в сокращенном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, в очередной пакет ограничений не включили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа.
Ранее представители стран ЕС вновь не смогли договориться по принятию новых антироссийских санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас отмечала, что у сообщества «еще остаются открытые вопросы».
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