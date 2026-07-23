В Туле на балконе дома обнаружили элемент БПЛА

Элементы БПЛА нашли на балконе дома в Туле после отражения атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.

Губернатор отметил, что над регионом уничтожили пять дронов ВСУ. Никто не пострадал.

«В результате отражения атаки... на балконе многоквартирного дома в Туле обнаружены элементы БПЛА», - написал Миляев в мессенджере «Макс».

Позднее он уточнил, что элемент БПЛА был обезврежен специалистами. Фрагмент изъяли для дальнейшего уничтожения. Жильцы дома, эвакуированные на фоне ЧП, вернулись в свои квартиры.

Ранее в Воронежской области из-за падения БПЛА произошел пожар, в котором погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения, пишет Ura.ru.

