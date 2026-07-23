Калининград потерял туристов из-за жары и логистики
Александр Курносов заявил НСН, что частично на падение спроса повлияли погодные условия, была аномальная жара, но больше сказались макроэкономические и геополитические условия.
Калининград в этом сезоне потерял туристов из-за аномальной жары и сложной логистики, но отели спокойно переживут спад, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Туристский информационный центр (ТИЦ) Калининградской области отмечает спад туристического потока в первом полугодии на 11%, но прогнозирует восстановление к осени, сообщила руководитель ТИЦ Калининградской области Галина Офицерова на пресс-конференции. По ее словам, загрузка отелей по сравнению с прошлым годом сократилось со 100% в пик прошлого сезона до 50-70% в этом. Курносов уверен, что отели справятся с падением спроса.
«Загрузка в 50-70% не является критичной, отели могут регулировать прибыль ценой. Плюс есть некоторая финансовая подушка, которая образовалась у отелей в предыдущие периоды. Поэтому я уверен, что этот период отели спокойно выдержат. Если говорим про 70% - это вообще очень хороший показатель в целом», - подчеркнул он.
Он также перечислил основные факторы, которые повлияли на спад турпотока.
«Частично повлияли погодные условия, была аномальная жара. Но в целом сказались больше макроэкономические и геополитические условия. Стало чуть сложнее туда добраться, и проблемы с бензином были, есть задержки рейсов. Также влияет спад экономики в целом, снижение потребительского спроса на фоне экономии. Если все будет складываться благополучно, можно вполне нарастить турпоток, здесь дело не в бархатном осеннем сезоне, а в выше перечисленных факторах», - заключил собеседник НСН.
Калининград даже не заметит отсутствия туристов. Там, наоборот, нет места на пляжах и в отелях, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
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