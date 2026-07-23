Калининград в этом сезоне потерял туристов из-за аномальной жары и сложной логистики, но отели спокойно переживут спад, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

Туристский информационный центр (ТИЦ) Калининградской области отмечает спад туристического потока в первом полугодии на 11%, но прогнозирует восстановление к осени, сообщила руководитель ТИЦ Калининградской области Галина Офицерова на пресс-конференции. По ее словам, загрузка отелей по сравнению с прошлым годом сократилось со 100% в пик прошлого сезона до 50-70% в этом. Курносов уверен, что отели справятся с падением спроса.