В подмосковном Егорьевске три человека пострадали при взрыве газа

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в подмосковном Егорьевске, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Егорьевске», - рассказали в ведомстве.

В результате ЧП были разрушены оконная рама и балкон.

Как пишет RT, после взрыва произошел пожар, его локализовали на площади 60 квадратных метров.

Ранее на автозаправочной станции в Холмске зафиксировали вспышку газовоздушной смеси. Пострадал один человек, его госпитализировали.

