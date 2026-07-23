В подмосковном Егорьевске три человека пострадали при взрыве газа
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в подмосковном Егорьевске, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
«Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Егорьевске», - рассказали в ведомстве.
В результате ЧП были разрушены оконная рама и балкон.
Как пишет RT, после взрыва произошел пожар, его локализовали на площади 60 квадратных метров.
Ранее на автозаправочной станции в Холмске зафиксировали вспышку газовоздушной смеси. Пострадал один человек, его госпитализировали.
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