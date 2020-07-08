Театры Москвы откроют для зрителей с 1 августа
Власти Москвы разрешили открыть городские театры с 1 августа. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой. При этом он подчеркнул, что они смогут заработать при условии ограничения числа зрителей – до 50% от обычного количества, отмечает ТАСС.
Ранее в мае министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что экспертами прорабатывается вариант рассадки зрителей в театрах в шахматном порядке.
К слову, ранее НСН писала, что театру «Модерн» вернут исторический облик. Проект комплексной реставрации утвердил департамент культурного наследия Москвы. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, в рамках планируемых работ будут укреплены несущие конструкции, заменены инженерные системы и кровля, восстановлены интерьеры и фасады.
Реставраторы вернут некоторые утраченные детали декора – две скульптурные композиции с атлантами, балюстраду, а также верхние части колонн на фасаде, которые некогда украшали лебеди с цветочными гирляндами в клювах, рассказал руководитель городского Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
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