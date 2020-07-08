Театры Москвы откроют для зрителей с 1 августа

Власти Москвы разрешили открыть городские театры с 1 августа. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой. При этом он подчеркнул, что они смогут заработать при условии ограничения числа зрителей – до 50% от обычного количества, отмечает ТАСС.

Ранее в мае министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что экспертами прорабатывается вариант рассадки зрителей в театрах в шахматном порядке.