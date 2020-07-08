Кинотеатры в Москве могут возобновить работу с 1 августа

Московские кинотеатры могут возобновить работу с 1 августа. Об этом рассказал советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что пока важным моментом остается разработка модели привлечения в кинотеатры посетителей, поскольку в настоящий момент их прогнозируемая посещаемость составляет 20%.

Между тем, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что российские кинотеатры могут возобновить работу с 15 июля. До этого открытие кинотеатров с середины июля прогнозировала министр культуры РФ Ольга Любимова. Глава ведомства подчеркнула, что если тянуть дальше – возникнут серьёзные коммерческие риски и проблемы для правообладателей, отмечает RT.

Шнейдеров допустил запуск повторного проката в российских кинотеатрах с 15 июля

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН не исключил, что из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничений, в том числе закрытия кинотеатров, на рынке кинопроката могут произойти изменения.

«Киноотрасль сильно пострадает, и прежде всего кинопрокатчики. Понятно, что кинотеатры еще долго не откроются - это места скопления людей. Рано или поздно все восстановится, людям захочется смотреть фильмы на большом экране. Но вполне возможно, что какие-то компании могут разориться, кто-то новый появится», - добавил глава «Мосфильма».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусМоскваКинотеатры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры