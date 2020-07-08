Кинотеатры в Москве могут возобновить работу с 1 августа
Московские кинотеатры могут возобновить работу с 1 августа. Об этом рассказал советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что пока важным моментом остается разработка модели привлечения в кинотеатры посетителей, поскольку в настоящий момент их прогнозируемая посещаемость составляет 20%.
Между тем, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что российские кинотеатры могут возобновить работу с 15 июля. До этого открытие кинотеатров с середины июля прогнозировала министр культуры РФ Ольга Любимова. Глава ведомства подчеркнула, что если тянуть дальше – возникнут серьёзные коммерческие риски и проблемы для правообладателей, отмечает RT.
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН не исключил, что из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничений, в том числе закрытия кинотеатров, на рынке кинопроката могут произойти изменения.
«Киноотрасль сильно пострадает, и прежде всего кинопрокатчики. Понятно, что кинотеатры еще долго не откроются - это места скопления людей. Рано или поздно все восстановится, людям захочется смотреть фильмы на большом экране. Но вполне возможно, что какие-то компании могут разориться, кто-то новый появится», - добавил глава «Мосфильма».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
701 тыс.+6 562 / сут.
Умерли
10 667+173 / сут.
Выздоровели
473 тыс.+8 631 / сут.
- Памфилова пообещала разоблачать «политических содержанок»
- «Это вопрос двусторонних отношений»: Матвиенко – о ситуации с открытием границ
- Кинотеатры в Москве могут возобновить работу с 1 августа
- Власти Крыма не станут возвращать «коронавирусные» ограничения
- Правозащитники призвали простить штрафы за нарушение самоизоляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru