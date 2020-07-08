Кинотеатры в Москве могут возобновить работу с 1 августа

Московские кинотеатры могут возобновить работу с 1 августа. Об этом рассказал советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что пока важным моментом остается разработка модели привлечения в кинотеатры посетителей, поскольку в настоящий момент их прогнозируемая посещаемость составляет 20%.

Между тем, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что российские кинотеатры могут возобновить работу с 15 июля. До этого открытие кинотеатров с середины июля прогнозировала министр культуры РФ Ольга Любимова. Глава ведомства подчеркнула, что если тянуть дальше – возникнут серьёзные коммерческие риски и проблемы для правообладателей, отмечает RT.