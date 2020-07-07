Театру «Модерн» в Москве вернут исторический облик

Департамент культурного наследия Москвы утвердил проект комплексной реставрации столичного театра «Модерн». Как сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина, в рамках планируемых работ будут укреплены несущие конструкции, заменены инженерные системы и кровля, восстановлены интерьеры и фасады.

Реставраторы вернут некоторые утраченные детали декора – две скульптурные композиции с атлантами, балюстраду, а также верхние части колонн на фасаде, которые некогда украшали лебеди с цветочными гирляндами в клювах, рассказал руководитель городского Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Внутри здания специалисты приведут в порядок полы, выложенные метлахской плиткой, и покрытие терраццо - бесшовного мозаичного пола. Планируется рестарация деревянных поручней лестниц и ступеней из известняка.

Здание театра было построено 109 лет назад на углу Гавриковой площади (сейчас это Спартаковская площадь) и Переведеновского переулка по проекту архитектора Капитолия Дулина. В нём располагалась хлебная биржа. После революции 1917 года в здании расположился Дом коммунистического воспитания, впоследствии переименованный в Бауманский детский дом культуры. Театр «Модерн» занимает помещения здания с 1990-х годов.

