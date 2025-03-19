«Те же грабли!»: Ситуацию с мазутом на Кубани сравнили с «Фукусимой»

В свою очередь президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб заявил, что рыбу в районе разлива мазута в Черное море тщательно проверяют.

«Промысел рыбы в том регионе и не прекращался. Все это время рыба проходит специальные проверки. Она занимает около 48 часов, потом выдается заключение. Пока все заключения были позитивными, рыба доброкачественная. Все эти исследования предусмотрены законом. На мой взгляд, этого достаточно», - заключил эксперт.

Ранее Федеральное агентство по рыболовству заявило, что рыба в Черном море после разлива мазута при аварии двух танкеров в Керченском проливе в середине декабря не загрязнена и не представляет опасности для здоровья людей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

