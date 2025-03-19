«Те же грабли!»: Ситуацию с мазутом на Кубани сравнили с «Фукусимой»
Россия сейчас наступает на те же экологические грабли, что и японские власти после ЧП на «Фукусиме-1», сказал НСН Сергей Грибалев.
После аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году Россия и Китай журили японцев за то, что те продолжают вылавливать рыбу в зараженных водах, а сейчас Россия совершает такую же ошибку, не прекращая вылов морепродуктов в районе разлива мазута в Черное море, заявил в эфире НСН руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев.
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) ранее сообщила, что добыча рыбы в Крыму полностью восстановилась после аварии с разливом мазута. К 10 марта в Азово-Черноморском бассейне выловили 10,8 тысячи тонн рыбы — на 20% больше, чем к этой же дате годом ранее. В основном добывается хамса (европейский анчоус), ее улов составил 9,8 тысячи тонн, промысел идет штатно. Грибалев сравнил ЧП на черноморском побережье с катастрофой на «Фукусиме».
«Хочу напомнить о катастрофе на «Фукусиме» в Японии. После сброса загрязненной воды власти страны также предлагали своим гражданам совершенно спокойно употреблять в пищу морскую продукцию, и японцы радостно на это шли. Однако не стоит забывать о том количестве возросших болезней, в том числе и онкологических, которые фиксировались в Японии после всего этого. Власти Японии хотели, чтобы с их морской продукции сняли санкции. Также было необходимо успокоить население. Тогда и Китай, и Россия в один голос говорили, что так делать нельзя, что нужно серьезно относиться к этой проблеме. А сейчас мы совершаем такую же ошибку, наступая на те же самые экологические грабли», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб заявил, что рыбу в районе разлива мазута в Черное море тщательно проверяют.
«Промысел рыбы в том регионе и не прекращался. Все это время рыба проходит специальные проверки. Она занимает около 48 часов, потом выдается заключение. Пока все заключения были позитивными, рыба доброкачественная. Все эти исследования предусмотрены законом. На мой взгляд, этого достаточно», - заключил эксперт.
Ранее Федеральное агентство по рыболовству заявило, что рыба в Черном море после разлива мазута при аварии двух танкеров в Керченском проливе в середине декабря не загрязнена и не представляет опасности для здоровья людей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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