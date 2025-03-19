Грязный бизнес: Экологи бьют тревогу из-за добычи рыбы у побережья Черного моря

Он выразил мнение, что сообщения о безопасности рыбной продукции из района разлива мазута могут быть спекуляцией, чтобы поддержать туристический бизнес региона.



«Употребление в пищу водной продукции должно идти только после проверки специальными органами, в частности Роспотребнадзором. С точки зрения здравого смысла я бы поостерегся давать эту продукцию, например, детям или людям, у которых слабое здоровье. Сейчас открылась целая пиар-кампания Анапы: приглашают на пляжный сезон, открывают детские лагеря, снижают цены. Эта кампания подогревается и сообщениями о том, что рыбу оттуда можно употреблять в пищу. Это просто бизнес, которому нужно поддержать курортный сезон», - отметил эксперт.

Ранее Федеральное агентство по рыболовству заявило, что рыба в Черном море после разлива мазута при аварии двух танкеров в Керченском проливе в середине декабря не загрязнена и не представляет опасности для здоровья людей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

