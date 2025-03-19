Грязный бизнес: Экологи бьют тревогу из-за добычи рыбы у побережья Черного моря
Сообщения о безопасности рыбной продукции из района разлива мазута могут быть спекуляцией, чтобы поддержать туристический бизнес региона, заявил НСН Сергей Грибалев.
В районе разлива мазута в Черное море продолжают умирать дельфины, что говорит о загрязнении водной биоты, сказал в эфире НСН руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев.
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) ранее сообщила, что добыча рыбы в Крыму полностью восстановилась после аварии с разливом мазута. К 10 марта в Азово-Черноморском бассейне выловили 10,8 тысячи тонн рыбы — на 20% больше, чем к этой же дате годом ранее. В основном добывается хамса (европейский анчоус), ее улов составил 9,8 тысячи тонн, промысел идет штатно. Грибалев отметил, что с черноморского побережья поступают весьма противоречивые новости.
«Мы получаем очень противоречивые новости оттуда: с одной стороны - рапортуют об уборке мазута, а с другой - мы видим, как при повышении температуры мазут начал подниматься и снова выбрасывается на побережье. То же самое с водной биотой: с одной стороны - рыбу начинают вылавливать, с другой - мы видим, что на берег выбрасываются дельфины. Помимо прямого воздействия, когда мазутом забиваются воздушные пути, из-за чего дельфины просто задыхаются, присутствуют еще и отравление, поскольку мазут, растворяясь в воде, выделяет страшные токсины, которые поражают дельфинов. Это же происходит и с рыбой», - сказал собеседник НСН.
Он выразил мнение, что сообщения о безопасности рыбной продукции из района разлива мазута могут быть спекуляцией, чтобы поддержать туристический бизнес региона.
«Употребление в пищу водной продукции должно идти только после проверки специальными органами, в частности Роспотребнадзором. С точки зрения здравого смысла я бы поостерегся давать эту продукцию, например, детям или людям, у которых слабое здоровье. Сейчас открылась целая пиар-кампания Анапы: приглашают на пляжный сезон, открывают детские лагеря, снижают цены. Эта кампания подогревается и сообщениями о том, что рыбу оттуда можно употреблять в пищу. Это просто бизнес, которому нужно поддержать курортный сезон», - отметил эксперт.
Ранее Федеральное агентство по рыболовству заявило, что рыба в Черном море после разлива мазута при аварии двух танкеров в Керченском проливе в середине декабря не загрязнена и не представляет опасности для здоровья людей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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