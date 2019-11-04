Тарло: Рекордный иск к российским приставам - моральная сатисфакция
Бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН рассказал, как часто истцам в России компенсируют моральный вред.
В России отклонен иск о компенсaции морaльного ущербa нa рекордную сумму 100 триллионов рублей. Об этом рaсскaзaли в пресс-службе Федерaльной службы судебных пристaвов.
С иском в суд обрaтился должник по исполнительному производству. Он требует взыскaть компенсaцию с ФССП. В службе зaявили, что суммa искa более чем в пять рaз превышaет годовой бюджет России.
Бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН назвал жестом отчаяния иск на компенсацию морального вреда на 100 трлн рублей к Федеральной службе судебных приставов
«Иск на 100 трлн рублей – это абсурд. Он не исполним в принципе. Нигде. Такие требования – жест отчаяния и требование моральной сатисфакции. Сумма обоснованных требований может измеряться сотнями миллионов рублей, но не сотнями триллионов», - считает адвокат.
Экс-судья рассказал, в каких делах россияне чаще всего требуют компенсировать им моральные издержки.
«Требования о выплате морального вреда в России предъявляются достаточно часто по искам о защите чести и достоинства, защите прав потребителей, предпринимательским делам и многим другим. Суды удовлетворяют их тоже достаточно часто, но, как правило, снижают их до очень незначительной суммы. Вероятно, таким образом находят «золотую середину», когда у истца уже не остается повода говорить о неисполнении его требований, и ответчик тоже не очень страдает материально», - заметил эксперт.
Евгений Тарло выразил сожаление по поводу того, что на решение судей о размере компенсаций за моральный вред влияет личность и статус самого истца.
«Большие суммы суды взыскивали в пользу Юрия Михайловича Лужкова и Игоря Ивановича Сечина. Речь шла об очень крупных суммах. В основном же истцы заявляют требования о выплатах за моральный вред на сумму 2-5 млн. рублей, а суды взыскиваютс ответчика 5-10-15 тысяч рублей. Вот такое соотношение», - сказал вице-президент Федерального Союза Адвокатов России.
Ранее НСН писала об иске инвалида первой группы Дмитрия Ружникова, оказавшегося жертвой финансовой пирамиды «Кешберри», к телеведущей Ольге Бузовой и певцу Николаю Баскову, которые рекламировали ее услуги. Сумма требований Ружникова о компенсации морального вреда составила 500 млн рублей.
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