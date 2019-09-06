Адвокат Маруани: Киркорова ждут новые иски от целого ряда зарубежных звёзд
Защитник интересов французского музыканта рассказал НСН, как будет обжаловать решение суда, и какие перспективы ожидают плагиаторов в России.
Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу по иску французского музыканта Дидье Маруани к певцу Филиппу Киркорову и другим соответчикам на 272 миллионов рублей, сообщает RNS.
Решение было вынесено судьёй после внезапного незапланированного перерыва, рассказал в эфире НСН глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-судья Евгений Тарло, представляющий интересы Маруани.
«Судьи уже были готовы пойти к назначению новой экспертизы, взяли ходатайства, но потом объявили перерыв. Видимо, они с кем-то посоветовались, выходят — глаза потупили, и скороговоркой нам отказали во всех ходатайствах, оставив без изменения решение суда первой инстанции. Для меня, как для профессионального адвоката, хорошо знающего все эти нравы, порядки, возможности Киркорова, всё понятно. Очень жаль, что у нас такая система», — посетовал Тарло.
Он добавил, что защита французского артиста настаивала на проведении новой экспертизы предмета спора — песни «Жестокая любовь», в которой по утверждению Маруани содержится плагиат из его композиции. Предыдущая, по его словам, была проведена с нарушениями — в обход участников спора по инициативе следователя Зверева.
«Фарс и надругательство над правосудием»
«Мы требовали провести экспертизу, заявили об этом три ходатайства, и требовали исключить из дела ту, которую незаконно провёл какой-то следователь. Её провела академия имени Гнесиных, исследовав какие-то файлы. Всё вместе это фарс и надругательство над правосудием», — подчеркнул адвокат.
Однако на этом громкое разбирательство не закончилось, защита Маруани намерена обжаловать решение суда, а также подать против Киркорова и ряда лиц новые иски, отметил Тарло.
«Мы будем обжаловать это решение. Дождёмся начала работы кассационных инстанций 1 октября, и мы надеемся на честное и справедливое рассмотрение дела там. Кроме того, мы будем обжаловать постановление этого следователя, будем идти вплоть до генерального прокурора, если это не поможет — пойдём в Конституционный суд, пойдём в ЕСПЧ, будем информировать общественность, Госдуму, Совет Федерации, но будем добиваться законности и справедливости. Также мы на днях подадим два или три иска к господам Киркорову, Добровинскому и СМИ, которые распространили заведомо ложные оскорбительные высказывания в адрес моего доверителя Маруани, когда Добровинский и Киркоров обзывали его вымогателем. Мы будем требовать извинений и компенсации морального вреда», — заявил защитник.
Также сюрпризы ожидают не только короля отечественного шоу-бизнеса, но и некоторых его коллег по цеху. Против артистов российской эстрады готовится целый ряд исков от зарубежных композиторов, рассказал Евгений Тарло. Артисты намерены обращаться в европейские организации по защите авторских прав с жалобой на системное нарушение закона.
«Вчера Маруани передал министру культуры РФ список европейских хитов, пока только тех, которые исполняет господин Киркоров без разрешения авторов. По возвращению в Париж он с моей помощью соберёт соответствующие обращения авторов, я готов заключить с ними адвокатское соглашение и представлять их интересы. Мы будем подавать иски по другим композициям. Их не менее 50. Это уже системное нарушение авторских прав зарубежных исполнителей в России. Будем обращаться и в европейские организации по защите авторских прав. С некоторыми авторами уже есть договорённости, мы поднимем те дела, которые были проиграны», — заключил адвокат.
Добавим, имена зарубежных артистов, намеренных судиться с российскими, Тарло обещал раскрыть в скором времени. Напомним, что предметом спора Дидье Маруани с Филиппом Киркоровым стала песня «Жестокая любовь». Судебное разбирательство длится с 2016 года пока без особого успеха для французского музыканта.
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