Адвокат Маруани: Киркорова ждут новые иски от целого ряда зарубежных звёзд

«Мы будем обжаловать это решение. Дождёмся начала работы кассационных инстанций 1 октября, и мы надеемся на честное и справедливое рассмотрение дела там. Кроме того, мы будем обжаловать постановление этого следователя, будем идти вплоть до генерального прокурора, если это не поможет — пойдём в Конституционный суд, пойдём в ЕСПЧ, будем информировать общественность, Госдуму, Совет Федерации, но будем добиваться законности и справедливости. Также мы на днях подадим два или три иска к господам Киркорову, Добровинскому и СМИ, которые распространили заведомо ложные оскорбительные высказывания в адрес моего доверителя Маруани, когда Добровинский и Киркоров обзывали его вымогателем. Мы будем требовать извинений и компенсации морального вреда», — заявил защитник.

Также сюрпризы ожидают не только короля отечественного шоу-бизнеса, но и некоторых его коллег по цеху. Против артистов российской эстрады готовится целый ряд исков от зарубежных композиторов, рассказал Евгений Тарло. Артисты намерены обращаться в европейские организации по защите авторских прав с жалобой на системное нарушение закона.