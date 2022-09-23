Тарифы на ЖКХ в России с декабря в среднем увеличат на 9%

Тарифы на ЖКХ с 1 декабря 2022 года поднимут на 9% в среднем по стране, сообщает газета «Известия».

По данным издания, об этом сообщили в Минэкономразвития, пообещав, что в течение последующих 1,5 лет ставки повышаться не будут.