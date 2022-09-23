Тарифы на ЖКХ в России с декабря в среднем увеличат на 9%
Тарифы на ЖКХ с 1 декабря 2022 года поднимут на 9% в среднем по стране, сообщает газета «Известия».
По данным издания, об этом сообщили в Минэкономразвития, пообещав, что в течение последующих 1,5 лет ставки повышаться не будут.
Как пояснили в ведомстве, правительство, повышая тарифы, переносит их индексацию с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 год. Эти меры вызваны необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ, для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.
Распоряжение кабмина касается цен на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведения и вывоз мусора.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН заявила, что плата за ЖКХ в 2023 году однозначно повысится.
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