Депутат Разворотнева: Плата за ЖКХ однозначно повысится в 2023 году

Плата за услуги ЖКХ повысится в 2023 года по ряду причин, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Стоимость платежей за ЖКХ однозначно повысится, потому что она повышается каждый год, как минимум у нас индексируются тарифы на коммуналку каждый год и чаще всего у нас повышаются взносы на капремонт в регионах. Повысится ли плата за общедомовые нужды будет зависеть от конкретного дома, находящегося в конкретном регионе, где-то может и понизиться», - объяснила депутат.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН заявил о необходимости выписывать неэффективным УК предписания после первого же нарушения.

