Депутат Разворотнева: Плата за ЖКХ однозначно повысится в 2023 году
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству отметила, что это связано с индексацией тарифов, а также с повышением взносов на капремонт.
Плата за услуги ЖКХ повысится в 2023 года по ряду причин, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
«Стоимость платежей за ЖКХ однозначно повысится, потому что она повышается каждый год, как минимум у нас индексируются тарифы на коммуналку каждый год и чаще всего у нас повышаются взносы на капремонт в регионах. Повысится ли плата за общедомовые нужды будет зависеть от конкретного дома, находящегося в конкретном регионе, где-то может и понизиться», - объяснила депутат.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН заявил о необходимости выписывать неэффективным УК предписания после первого же нарушения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+56 126 / сут.
Умерли
386 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+49 752 / сут.
- Сборная России объявила итоговый состав на матч с Киргизией
- Путин: торговля РФ и КНР выйдет на новые рекорды
- Новак заявил о снижении экспорта газа из РФ в ЕС в 2022 году
- Съемочная группа телеканала «ТВ Центр» пострадала при взрыве в Запорожье
- Собянин: Запуск МЦД-3 станет мощным драйвером развития Зеленограда
- Президент Польши поддержал предложение потребовать репарации от России
- Пашиняну предрекли скорую отставку
- Собянин: Фармацевтический кластер в Зеленограде заработает в полном объеме в 2023 году
- В МИД РФ предостерегли США от поставок Украине дальнобойных ракет
- Глава ЛНР сообщил о тотальном наступлении ВСУ по фронту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru