Путин поддержал предложение поднять ставку по льготной ипотеке до 12%

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение поднять ставки по льготной ипотеке с 7% до 12% и увеличить ее размер, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, льготные ставки по семейной, сельской и дальневосточной ипотекам будут сохранены.

Правительство России предложило с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% и увеличить максимальный размер кредита, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.

Отмечается, что предложения по ипотеке уже согласованы с Банком России и Минфином.

Ранее сообщалось, что выдача ипотеки по государственным льготным программам за первые три недели марта выросла в ВТБ на 35% по сравнению с аналогичным периодом февраля.

