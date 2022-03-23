Путин поддержал предложение поднять ставку по льготной ипотеке до 12%
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение поднять ставки по льготной ипотеке с 7% до 12% и увеличить ее размер, сообщает ТАСС.
По словам главы государства, льготные ставки по семейной, сельской и дальневосточной ипотекам будут сохранены.
Правительство России предложило с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% и увеличить максимальный размер кредита, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.
Отмечается, что предложения по ипотеке уже согласованы с Банком России и Минфином.
Ранее сообщалось, что выдача ипотеки по государственным льготным программам за первые три недели марта выросла в ВТБ на 35% по сравнению с аналогичным периодом февраля.
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