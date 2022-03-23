Мишустин: Платежи по оформленной до повышения ставки ЦБ ипотеке останутся на уровне февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что платежи россиян по ипотеке до конца февраля 2023 года останутся на том же уровне, на котором были до повышения ключевой ставки Центрального банка.

По его словам, большая часть мер кабмина по поддержке экономики должна заработать до конца марта.

Ранее вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН заявлял, что Центробанк после ряда «защитных» мер может вернуться к понижению ключевой ставки, что восстановит спрос на недвижимость.

