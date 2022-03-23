Мишустин: Платежи по оформленной до повышения ставки ЦБ ипотеке останутся на уровне февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что платежи россиян по ипотеке до конца февраля 2023 года останутся на том же уровне, на котором были до повышения ключевой ставки Центрального банка.
По его словам, большая часть мер кабмина по поддержке экономики должна заработать до конца марта.
Ранее вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН заявлял, что Центробанк после ряда «защитных» мер может вернуться к понижению ключевой ставки, что восстановит спрос на недвижимость.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- Суд продлил срок ареста «казанскому стрелку» Галявиеву
- Клишас заявил, что власти не планируют объявлять мобилизацию и закрывать границу
- В Мадриде тысячи людей вышли на протест из-за роста цен на топливо
- Белый дом анонсировал «значительную» речь Байдена о событиях на Украине
- Производитель сантехники Geberit перестал работать в России
- Калягин назвал «неприличным» отъезд Хаматовой из России
- Мишустин назвал обеспечение продовольственной безопасности главной задачей
- Песков ответил на возражения Запада по оплате газа в рублях
- «Неприличная утка». Песков прокомментировал сообщение о смерти Жириновского
- Пенсионеры посоветовали «обедневшему» Петру Авену идти мести улицы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru