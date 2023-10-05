Таможенники изъяли у «мисс Москва – 2018» сумку и браслет за 2 млн рублей
Таможенники в столичном аэропорту Шереметьево изъяли у "мисс Москва – 2018" Ксении Паленовой сумку Hermes и браслет Cartier, сообщает Life.ru.
"Мисс Москва – 2018" в августе этого года пыталась ввести в Россию люксовые бренды из Стамбула. Стоимость браслета составила 15 тысяч евро, а цена сумки - пять тысяч евро. Суммарная стоимость контрабанды превышала два миллиона рублей, поэтому таможенники и изъяли товары.
По данным издания, девушка якобы пыталась дать таможенникам взятку, чтобы провезти вещи.
Ранее таможенники задержали во Внуково шестерых контрабандистов при попытке вывезти в ОАЭ 45 золотых слитков, общая стоимость которых составила 800 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru