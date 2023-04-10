Российские таможенники нашли в посылке человеческий череп

Отмечается, что в декларации было указано, что в посылке находится пластиковая модель черепа. Однако оказалось, что череп вовсе не из пластика, а вполне себе настоящий. Останки таможенники передали в полицию.

Посылку собирались отправить в США.

Ранее «Радиоточка НСН» рассказывала о том, как житель Петербурга пытался передать США часть российской военной экипировки «Ратник» через обычную почту и попал под арест.

