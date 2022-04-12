«Смешной ответ Chanel»: Стилист об открытии завода российских премиальных сумок

Александр Белов отметил, что идея открыть в Екатеринбурге завод премиальных сумок звучит «забавно». 

Заменить премиальные бренды модницам из России в ближайшее время будет сложно, заявил международный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН.

«Возникнут какие-то бренды российские, которые будут производить сумки по примеру Chanel, и русские модницы будут их покупать? Звучит это крайне комично, потому что российский покупатель ориентирован на другие страны. Считается, что мода – это что-то из Франции, Италии. Я читал, что в Екатеринбурге откроют завод премиальных сумок, звучит забавно. Может, там какую-то концепцию разработают», - рассказал он.

Ранее стилист Сергей Зверев в пресс-центре НСН заявил, что не собирается носить вещи бренда Chanel в ближайшее время.

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ФОТО: РИА Новости
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