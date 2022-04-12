«Смешной ответ Chanel»: Стилист об открытии завода российских премиальных сумок
Александр Белов отметил, что идея открыть в Екатеринбурге завод премиальных сумок звучит «забавно».
Заменить премиальные бренды модницам из России в ближайшее время будет сложно, заявил международный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН.
«Возникнут какие-то бренды российские, которые будут производить сумки по примеру Chanel, и русские модницы будут их покупать? Звучит это крайне комично, потому что российский покупатель ориентирован на другие страны. Считается, что мода – это что-то из Франции, Италии. Я читал, что в Екатеринбурге откроют завод премиальных сумок, звучит забавно. Может, там какую-то концепцию разработают», - рассказал он.
Ранее стилист Сергей Зверев в пресс-центре НСН заявил, что не собирается носить вещи бренда Chanel в ближайшее время.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- Винное производство в Италии подорожало на треть
- Завершились переговоры Путина и Лукашенко
- «Прибрать к рукам»: Райкин рассказал об увольнении из своей Театральной школы
- СМИ: Бойцы чеченской Росгвардии обнаружили в Мариуполе деньги в ящиках Красного Креста
- Захарова: Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО
- «Дефолта нет». Силуанов разъяснил ситуацию по обязательствам по евробондам
- Лукьяненко объяснил, почему пришлось отложить издание книги «Вечный дозор»
- «Игровая приставка». Милонов назвал свой главный японский актив
- Ле Пен выступила против санкций в отношении поставок энергоносителей из РФ
- Для охраны Белгорода формируются народные дружины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru