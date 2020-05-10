Таксисты сняли с себя ответственность за заражение пассажиров

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов ответил на вопросы НСН о безопасности поездок в такси. Горожане жалуются, что водители часто приезжают без масок и перчаток. Профсоюзный лидер рассказал в эфире НСН, что повлиять на эту ситуацию системно невозможно – большинство таксистов работают через приложения, которые не отслеживают дисциплинарные моменты в работе водителя.

«Пассажиру придется самому договариваться с водителем, если тот приехал без маски. Искать вариант, как поступить – все, больше никак. Теоретически, разработчики приложений могут отслеживать водителей по видеосвязи с машиной. Но, думаю, большинство водителей будут против – просто не захотят показывать лица», - заявил Вячеслав Смирнов.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН напомнил, что потенциальная возможность заразиться коронавирусом зависит не от площади, а от плотности людей в помещении - числа людей на один квадратный метр.

«(...) Люди уже пользуются общественным транспортом. Поэтому единственная возможность, чтобы уменьшить меры заражения – маска и перчатки. В транспорте это – обязательные вещи», - заявил вирусолог.

