Таксисты сняли с себя ответственность за заражение пассажиров
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН признался, что нет мер воздействия на водителей, работающих без масок и перчаток.
В общественном транспорте Москвы в настоящий момент в масках ездят только 60% пассажиров. Перчатки надевают лишь 17%. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Департамента транспорта Москвы.
Напомним, обязательный режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте в Москве вводится с 12 мая. Штраф за нахождение в общественном транспорте без средств защиты составит 5 тысяч рублей.
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов ответил на вопросы НСН о безопасности поездок в такси. Горожане жалуются, что водители часто приезжают без масок и перчаток. Профсоюзный лидер рассказал в эфире НСН, что повлиять на эту ситуацию системно невозможно – большинство таксистов работают через приложения, которые не отслеживают дисциплинарные моменты в работе водителя.
«Пассажиру придется самому договариваться с водителем, если тот приехал без маски. Искать вариант, как поступить – все, больше никак. Теоретически, разработчики приложений могут отслеживать водителей по видеосвязи с машиной. Но, думаю, большинство водителей будут против – просто не захотят показывать лица», - заявил Вячеслав Смирнов.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН напомнил, что потенциальная возможность заразиться коронавирусом зависит не от площади, а от плотности людей в помещении - числа людей на один квадратный метр.
«(...) Люди уже пользуются общественным транспортом. Поэтому единственная возможность, чтобы уменьшить меры заражения – маска и перчатки. В транспорте это – обязательные вещи», - заявил вирусолог.
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