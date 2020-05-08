Москва откажется от оформления пропусков через SMS с 12 мая

Власти российской столицы приняли решение с 12 мая аннулировать один из способов оформления цифрового пропуска. Речь идёт об SMS-сервисе на номер 7377, проинформировал глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Он объяснил это не очень большой востребованностью данного канала, передает «Интерфакс». Лысенко утверждает, что граждане привыкли к форме на сайте, поскольку она предоставляет больше информации.

По словам главы департамента, с 12 мая цифровой пропуск можно будет оформить не только на сайте nedoma.mos.ru, но и по телефону +7 (495) 777-77-77. Сотрудники организаций, которым разрешено выйти на работу с 13 мая, уже с 8 числа могут оформлять рабочие пропуска.

При этом все рабочие пропуска в обязательном порядке проходят проверку по базам Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и МВД.