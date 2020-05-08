Москва откажется от оформления пропусков через SMS с 12 мая
Власти российской столицы приняли решение с 12 мая аннулировать один из способов оформления цифрового пропуска. Речь идёт об SMS-сервисе на номер 7377, проинформировал глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Он объяснил это не очень большой востребованностью данного канала, передает «Интерфакс». Лысенко утверждает, что граждане привыкли к форме на сайте, поскольку она предоставляет больше информации.
По словам главы департамента, с 12 мая цифровой пропуск можно будет оформить не только на сайте nedoma.mos.ru, но и по телефону +7 (495) 777-77-77. Сотрудники организаций, которым разрешено выйти на работу с 13 мая, уже с 8 числа могут оформлять рабочие пропуска.
При этом все рабочие пропуска в обязательном порядке проходят проверку по базам Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и МВД.
В случае ошибочного, по мнению работника, аннулирования пропуска, глава департамента рекомендовал воспользоваться сервисом i.moscow.
При этом власти продолжат процесс ликвидации пропуска тем, кто заразился коронавирусом, чтобы они даже не пытались покинуть жильё.
Лысенко с сожалением констатировал, что такие случаи происходят каждый день. Глава департамента призвал всех, кто подписал согласие на домашний карантин, согласно предписанию санврача, не выходить на улицу и не разносить заразу.
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