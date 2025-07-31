Таксисты призвали ФАС присмотреться к агрегаторам на фоне запрета «зазывал»
Сама мысль запретить таксистам приставать к пассажирам у аэропортов или вокзалов хорошая, но работать она не будет, сказал НСН Андрей Попков.
В идее штрафовать таксистов-зазывал прослеживается рука агрегаторов, это похоже на обычный передел рынка, которым должна заинтересоваться ФАС, заявил в эфире НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Московская областная дума 30 июля приняла поправки к региональному КоАП, вводящие в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский систему штрафов для таксистов, если те предлагают свои услуги вне «оборудованных мест для предложения или оформления». Гражданам за такое нарушение грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, должностным лицам - 20 тысяч рублей, юридическим лицам - 50 тысяч рублей. Попков отметил, что навязчивость таксиста еще надо будет доказать.
«Непонятно, по каким критериям будут определять навязчивость. Однако сама мысль хорошая, но работать она не будет, потому как все эти навязчивые граждане работают под администрацией аэропорта, с ее молчаливого согласия. Таксист имеет право брать заказ и онлайн, и офлайн. Это его право, никто его ограничить не может. А навязчивость еще надо определить. Думаю, в суде любые юристы отобьют подобные обвинения», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) стоило бы присмотреть к агрегаторам такси.
«Таксисты у вокзалов и аэропортов вредят только агрегаторам, потому что агрегатор получает меньше заказов. Посмотрим, как это все будет работать. Любая подобная новелла придумана с целью у кого-то отнять, а кому-то побольше отдать. Здесь прослеживается рука агрегаторов, потому что такие таксисты работают сами по себе. Это обыкновенный передел рынка. Агрегаторами такси вообще должна заинтересоваться федеральная антимонопольная служба», - заключил эксперт.
Ранее таксист и блогер Егор Рябков заявил НСН, что запрет мигрантам работать в такси в Санкт-Петербурге увеличит цены на поездки на 40%.
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