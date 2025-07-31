Московская областная дума 30 июля приняла поправки к региональному КоАП, вводящие в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский систему штрафов для таксистов, если те предлагают свои услуги вне «оборудованных мест для предложения или оформления». Гражданам за такое нарушение грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, должностным лицам - 20 тысяч рублей, юридическим лицам - 50 тысяч рублей. Попков отметил, что навязчивость таксиста еще надо будет доказать.

«Непонятно, по каким критериям будут определять навязчивость. Однако сама мысль хорошая, но работать она не будет, потому как все эти навязчивые граждане работают под администрацией аэропорта, с ее молчаливого согласия. Таксист имеет право брать заказ и онлайн, и офлайн. Это его право, никто его ограничить не может. А навязчивость еще надо определить. Думаю, в суде любые юристы отобьют подобные обвинения», - сказал собеседник НСН.