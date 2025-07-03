Дефицит таксистов в России призвали решить легализацией самих водителей
Водители такси охотно идут на официальное трудоустройство, ситуацию портят «серые» перевозчики и нелегалы, заявил НСН советник главы профсоюза таксистов Грэк.
Дефицит водителей такси в России испытывают не легальные таксомоторные парки, а «придатки» к агрегаторам, либо перевозчики, использующие серые схемы. Об этом НСН заявил координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Ранее стало известно, что до 77% таксопарков в России испытывают трудности при наборе и удержании водителей. Это показал опрос, проведенный компанией Ivitech. Среди главных причин текучки — нестабильный доход, высокая конкуренция и изношенность автомобилей. У перевозчиков, работающих с агрегаторами, около 60% водителей увольняются уже в первые три месяца после трудоустройства.
«По всей России на вскидку я больше 10 легальных таксопарков не назову, в которых водители работают официально. Они с радостью идут на оформленные трудовые отношения с отпускными, оплачиваемыми больничными, понятным графиком. Но таких вариантов практически нет. Те, кто у нас называют себя парками, это либо, по факту, структура агрегатора, либо те, которые просто дают в аренду автомобили нелегалам или полулегальные схемы используют - ИП, самозанятые. У нас вообще все больше идет откат к полностью нелегальному такси, как в 90-е. Скоро люди начнут опять подбирать пассажиров от бордюра», - сказал собеседник НСН.
Грэк также посетовал на незаконченную работу по регулированию деятельности такси на законодательном уровне.
«Депутаты Госдумы написали так, как хотелось бы видеть, но не продумали, как все будет реализовываться на практике. По факту в законе на 50% используются тезисы профсоюзов, которые мы подготовили с общественными организациями, с комитетами пассажиров. Вторая половина документа учитывает желания агрегаторов и видение каких-то чиновников, как такси должно выглядеть. И это все не совпадает», - отметил эксперт.
По его словам, необходимо разрешить таксистам использовать автомобиль в личных целях после окончания смены.
«У нас водитель на своем автомобиле, получив разрешение на перевозку, по мнению, например, Московского правительства, должен использовать его в качестве такси постоянно. Путевой лист закончился, значит не имеет права никого везти – ни за тёщей заехать, ни за ребенком в детский сад. По мнению чиновников, он оказывается нелегальным перевозчиком. Достаточно странная позиция. Как во всем мире это делается? Электронный формат. Водитель отмечается, что он вышел на линию. После того, как он нажал кнопочку, что он не осуществляет перевозку пассажиров и багажа, он становится простым водителем своего автомобиля. При этом, конечно, не имеет права взять сторонних пассажиров. У нас это невозможно, профессионалы начинают уходить из такси, то есть освобождается дорога для нелегалов», - подчеркнул Грэк.
Ранее член профсоюза «Таксист» Андрей Попков завил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что за потребительский экстремизм должен нести ответственность агрегатор, а не таксист.
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