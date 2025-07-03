Ранее стало известно, что до 77% таксопарков в России испытывают трудности при наборе и удержании водителей. Это показал опрос, проведенный компанией Ivitech. Среди главных причин текучки — нестабильный доход, высокая конкуренция и изношенность автомобилей. У перевозчиков, работающих с агрегаторами, около 60% водителей увольняются уже в первые три месяца после трудоустройства.

«По всей России на вскидку я больше 10 легальных таксопарков не назову, в которых водители работают официально. Они с радостью идут на оформленные трудовые отношения с отпускными, оплачиваемыми больничными, понятным графиком. Но таких вариантов практически нет. Те, кто у нас называют себя парками, это либо, по факту, структура агрегатора, либо те, которые просто дают в аренду автомобили нелегалам или полулегальные схемы используют - ИП, самозанятые. У нас вообще все больше идет откат к полностью нелегальному такси, как в 90-е. Скоро люди начнут опять подбирать пассажиров от бордюра», - сказал собеседник НСН.