Путин подписал закон о локализации такси

Закон, ранее одобренный Госдумой и Советем Федерации, предусматривает, что та или иная модель автомобиля может быт включена в соответствующий реестр, если совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному кабмином для госзакупок.

Также устанавливается, что транспортное средство должно быть произведено в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключённого в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. При этом для некоторых регионов будут действовать исключения. Так, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе новые нормы начнут действовать с 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке - с 1 марта 2030 года. С 1 января 2033 года при внесении в реестр будут учитываться только баллы локализации.

Ранее в СМИ появилась информация, что в список разрешенных для работы такси автомобилей вошли автомобили Lada Aura, Lada Vesta, Lada Granta, Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, Haval F7x, Haval F7 и Haval Jolion, сообщает RT.

