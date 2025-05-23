Минпромторг опроверг информацию об утверждении перечня автомобилей для такси

Появившаяся в СМИ информация о якобы утверждённом списке моделей автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации машин такси, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минпромторга.

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Согласно новому закону, формировать список должно министерство. В ведомстве указали, что в настоящее время такого перечня нет, он появится до конца текущего года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому та или иная модель автомобиля будет допущена к использованию в качестве такси при соответствии необходимому количеству баллов локализации, и в случае выпуска в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключённого в определённый период.

При этом в СМИ появилась информация, что якобы уже был утверждён список соответствующих новым нормам моделей авто.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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