Таксистов обяжут проходить медтехосмотр под камеру
Российские таксисты будут проходить обязательные медицинский и технический осмотр под камеру наблюдения, сообщают «Известия».
Соответствующие поправки депутаты Госдумы планируют в ближайшее время внести в закон о техосмотре и безопасности дорожного движения. Они считают, что корректировки вызваны критической ситуацией, сложившейся в отрасли легковых перевозок.
По словам парламентариев, большинство таксистов не проходят осмотры, выходя на работу с поддельными справками. А вокруг тех и медосмотров расцвела коррупция.
Другим законопроектом, который планируется внести совместно с этим, предполагается наложение обязанности на агрегаторов обеспечивать возможность прохождения водителем различных видов осмотров.
Водители такси грозят властям уходом в «серую» зону и ростом аварийности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
