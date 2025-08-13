Таксистов обяжут проходить медтехосмотр под камеру

Соответствующие поправки депутаты Госдумы планируют в ближайшее время внести в закон о техосмотре и безопасности дорожного движения. Они считают, что корректировки вызваны критической ситуацией, сложившейся в отрасли легковых перевозок.

По словам парламентариев, большинство таксистов не проходят осмотры, выходя на работу с поддельными справками. А вокруг тех и медосмотров расцвела коррупция.

Другим законопроектом, который планируется внести совместно с этим, предполагается наложение обязанности на агрегаторов обеспечивать возможность прохождения водителем различных видов осмотров.

Водители такси грозят властям уходом в «серую» зону и ростом аварийности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

