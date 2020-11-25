«Выпускать на дорогу нельзя!» Автоэксперт перечислил «фатальные» ошибки на экзамене
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН поддержал инициативу МВД по ужесточению требований к сдающим на права водителям.
МВД планирует сократить количество грубых ошибок при сдаче экзамена на права с 17 до 15. Вместе с тем в список «грубых» войдут новые две: «Использование во время движения телефона и (или) иного средства связи», а также «непристегнутый ремень безопасности» - при их совершении экзамен будет прекращаться. Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года .
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН поддержал инициативу МВД, заявив, что непристегнутый ремень – основное нарушение. По его словам, если человек не научился пристегиваться, значит, ему рано управлять автомобилем.
«Я думаю, это правильно. Требования абсолютно справедливые. Что касается ремня, мне кажется, это хорошая встряска для человека, он это запомнит. Я поддерживаю такой подход. Не пристегнулся – значит, не усвоил самого главного. Это такая ошибка, которая должна серьезно наказываться. Также считаю, что если на экзамене человек допускает нарушения, за которые предусматривается лишение прав, то автоматически экзамен следует считать не сданным. Это выезд на полосу встречного движения, туда же можно добавить и проезд на запрещающий сигнал светофора. На мой взгляд, любое грубое нарушение означает, что человек чего-то не понял за время обучения. Значит, ему надо подучиться еще», - отметил он.
Похмелкин добавил, что не все ошибки на экзамене требуют обязательной пересдачи. По его словам, нарушения, которые не влекут серьезного и строгого наказания, не должны становиться фатальными для сдающего экзамен на права.
«В ситуации, когда человек немного растерялся на сложном перекрестке, аварийной ситуации не допустил, но правила нарушил, знак приоритета, например, не выполнил. Если, например, остановился в неположенном месте, потому что потребовалась какая-то передышка. За это, считаю, можно не начислять штрафные баллы по максимуму. При таких ошибках не стоит сразу останавливать экзамен. Любой водитель допускает ошибки, даже опытный. Одно дело неосторожность, а другое дело грубая неосторожность или умысел. Таких водителей выпускать на дорогу нельзя», - заключил он.
Ранее сообщалось, что за парковку на газонах могут ввести единый для всей России штраф в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей. Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявлял, что важен не размер штрафа, а неотвратимость наказания. Он также заявил, что парковаться на газонах - это хамство.
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