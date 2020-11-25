«Выпускать на дорогу нельзя!» Автоэксперт перечислил «фатальные» ошибки на экзамене

МВД планирует сократить количество грубых ошибок при сдаче экзамена на права с 17 до 15. Вместе с тем в список «грубых» войдут новые две: «Использование во время движения телефона и (или) иного средства связи», а также «непристегнутый ремень безопасности» - при их совершении экзамен будет прекращаться. Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года .

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН поддержал инициативу МВД, заявив, что непристегнутый ремень – основное нарушение. По его словам, если человек не научился пристегиваться, значит, ему рано управлять автомобилем.

«Я думаю, это правильно. Требования абсолютно справедливые. Что касается ремня, мне кажется, это хорошая встряска для человека, он это запомнит. Я поддерживаю такой подход. Не пристегнулся – значит, не усвоил самого главного. Это такая ошибка, которая должна серьезно наказываться. Также считаю, что если на экзамене человек допускает нарушения, за которые предусматривается лишение прав, то автоматически экзамен следует считать не сданным. Это выезд на полосу встречного движения, туда же можно добавить и проезд на запрещающий сигнал светофора. На мой взгляд, любое грубое нарушение означает, что человек чего-то не понял за время обучения. Значит, ему надо подучиться еще», - отметил он.