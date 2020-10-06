Штрафы за парковку на газоне назвали стимулом для ДПС

За парковку на газонах могут ввести единый для всей России штраф в размере от 1,5 до 3 тыс рублей. Соответствующая поправка внесена в проект статьи 16.9 «Нарушения требований в области благоустройства территорий» КоАП, пишут РИА Новости.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявил, что важен не размер штрафа, а неотвратимость наказания.

«Я категорически против парковки на газонах и считаю, что это просто проявление хамства и, надо такие вещи пресекать, в том числе и путем наказания. Но, увы, сотрудники Госавтоинспекции реагируют на эти нарушения крайне вяло даже тогда, когда есть соответствующие жалобы. Поэтому количество привлеченных к ответственности очень небольшое... Не имеет значения сумма штрафа в данном случае. Нужно обеспечить неотвратимость наказания. Здесь и тысячи рублей было бы достаточно, если бы применялось. Не захотят же люди эту тысячу платить, сразу найдут место и переставят машину», - считает Похмелкин.