Штрафы за парковку на газоне назвали стимулом для ДПС
Для автовладельцев размер штрафа за парковку на газоне значения не имеет - важнее неотвратимость наказания, заявил в эфире НСН председатель Движения автомобилистов России.
За парковку на газонах могут ввести единый для всей России штраф в размере от 1,5 до 3 тыс рублей. Соответствующая поправка внесена в проект статьи 16.9 «Нарушения требований в области благоустройства территорий» КоАП, пишут РИА Новости.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявил, что важен не размер штрафа, а неотвратимость наказания.
«Я категорически против парковки на газонах и считаю, что это просто проявление хамства и, надо такие вещи пресекать, в том числе и путем наказания. Но, увы, сотрудники Госавтоинспекции реагируют на эти нарушения крайне вяло даже тогда, когда есть соответствующие жалобы. Поэтому количество привлеченных к ответственности очень небольшое... Не имеет значения сумма штрафа в данном случае. Нужно обеспечить неотвратимость наказания. Здесь и тысячи рублей было бы достаточно, если бы применялось. Не захотят же люди эту тысячу платить, сразу найдут место и переставят машину», - считает Похмелкин.
По его мнению, закрепление на федеральном уровне единой суммы штрафа, может стать импульсом для более активной работы сотрудников ДПС в этом направлении.
«Возможно, тем самым пытаются стимулировать активность дорожной полиции, которая сегодня является федеральным органом государственной власти. Тем не менее, проблему надо решать не только путем наказания, но и другими методами – например, огораживать газоны, тем самым не допускать парковки на них и обозначать территорию, которая является газоном, соответствующими табличками», - высказал мнение автоэксперт.
По его словам, в России не хватает четкого определения самого понятия «газон», особенно в сельской местности, «где нет асфальта, нет ярко выраженной территории, газоном признается, в том числе, и та часть дороги, которая примыкает к проезжей части».
Кроме того, в проекте статьи 16.9 уточняется, что минимальным наказанием за парковку на газоне будет являться предупреждение для владельца авто. Также в новой редакции предусмотрено наказание за мойку автомобиля в неположенном месте и "автохлам" во дворах - штраф от 1 до 3 тыс рублей.
Ранее эксперты НСН прокомментировали правовые нововведения, которые вступили в силу с 1 октября.
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