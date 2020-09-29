«Дайте пожить водителям». Новые штрафы назвали явным перебором

Штрафовать автовладельцев за летнюю резину зимой и за шипованную - летом, за установку шипованных шин только на одну ось, за нештатные ксеноновые лампы, а также за отключение штатного очистителя фар предлагает МВД.

Как сообщает РИА Новости, также ведомство хочет ввести штрафы за подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля и самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем вопреки желанию водителя. Наказывать автовладельцев будут по статье 12.5 КоАП, которая устанавливает размер штрафа от 500 рублей.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН выразил уверенность, что новые штрафы нужны не для безопасности вождения.

«За часть этих нарушений уже сейчас можно наказывать по другим статьям. Уже нельзя выезжать с неисправным рулевым управлением. Все остальное вводиться, чтобы пополнить бюджет и карманы сотрудников Госавтоинспекции. Все эти истории мало что дадут в плане безопасности дорожного движения. Особенно, что касается резины. Уважающие себя водители и так все меняют вовремя. А штрафовать за использование зимней резины в летний период – явный перебор», - подчеркнул Похмелкин.