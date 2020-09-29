«Дайте пожить водителям». Новые штрафы назвали явным перебором
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН выразил уверенность, что новые штрафы нужны не для безопасности вождения.
Штрафовать автовладельцев за летнюю резину зимой и за шипованную - летом, за установку шипованных шин только на одну ось, за нештатные ксеноновые лампы, а также за отключение штатного очистителя фар предлагает МВД.
Как сообщает РИА Новости, также ведомство хочет ввести штрафы за подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля и самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем вопреки желанию водителя. Наказывать автовладельцев будут по статье 12.5 КоАП, которая устанавливает размер штрафа от 500 рублей.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН выразил уверенность, что новые штрафы нужны не для безопасности вождения.
«За часть этих нарушений уже сейчас можно наказывать по другим статьям. Уже нельзя выезжать с неисправным рулевым управлением. Все остальное вводиться, чтобы пополнить бюджет и карманы сотрудников Госавтоинспекции. Все эти истории мало что дадут в плане безопасности дорожного движения. Особенно, что касается резины. Уважающие себя водители и так все меняют вовремя. А штрафовать за использование зимней резины в летний период – явный перебор», - подчеркнул Похмелкин.
По его мнению, неслучаен и небольшой размер предлагаемого штрафа.
«Для того и вводят такой небольшой размер, чтобы не было серьезных протестов. Нужен мораторий на любые изменения правил. Надо дать пожить водителям. Хватает вполне действующего законодательства, чтобы бороться с правонарушениями. Водители от этого всего устали», - заключил эксперт.
Ранее Похмелкин в беседе с НСН оценил массовое внедрение в автомобили алкозамков, которые будут блокировать возможность завести автомобиль при наличии паров алкоголя.
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