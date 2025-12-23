СМИ: Группа россиян подала иск к РКН и Минцифры из-за ограничений в мессенджерах
Группа россиян обратилась в Таганский районный суд Москвы с иском к Роскомнадзору и Минцифры. Как пишет РБК поводом стала блокировка в России мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)
Представители истцов рассказали, что 42 человека просят признать действия Роскомнадзора и Минцифры по частичному ограничению звонков в мессенджерах незаконными и необоснованными. Действия ведомства они считают нарушением конституционных прав граждан на свободу получения и передачи информации, тайну связи и частной жизни.
Также в иске приводятся данные Центробанка РФ, согласно которым основными каналами, которыми пользуются мошенники, являются не мессенджеры, а СМС и звонки по мобильной связи. Кроме того, истцы указывают на существование альтернативных способов защиты, не требующих ввода ограничений.
Ранее Роскомнадзор подтвердил, что продолжает вводить ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp, обвинив платформу в нарушении российское законодательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
