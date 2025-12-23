СМИ: Группа россиян подала иск к РКН и Минцифры из-за ограничений в мессенджерах

Представители истцов рассказали, что 42 человека просят признать действия Роскомнадзора и Минцифры по частичному ограничению звонков в мессенджерах незаконными и необоснованными. Действия ведомства они считают нарушением конституционных прав граждан на свободу получения и передачи информации, тайну связи и частной жизни.

Также в иске приводятся данные Центробанка РФ, согласно которым основными каналами, которыми пользуются мошенники, являются не мессенджеры, а СМС и звонки по мобильной связи. Кроме того, истцы указывают на существование альтернативных способов защиты, не требующих ввода ограничений.

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что продолжает вводить ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp, обвинив платформу в нарушении российское законодательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».