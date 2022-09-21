Таджикская диаспора поддержала решение о привлечении иностранцев к военной службе

По его словам, заключение контракта с Вооружёнными силами РФ - хороший вариант для иностранцев, желающих получить российский паспорт, особенно для трудящихся мигрантов.

Он отметил, что поддерживает решение российских властей о привлечении иностранных граждан к военной службе.

«Я, конечно, поддерживаю. Это даёт очень много преимуществ. Чтобы получить заветный российский паспорт, они проходят через много процедур, теперь им будет проще. К тому же, они приезжают на заработки, и здесь у них открывается новая возможность», - заключил Давлатов.

Ранее председатель общероссийской общественной организации Всероссийский конгресс узбеков Ибрагим Худайбердиев заявил, что поддерживает решение по вовлечению в защиту Донбасса иностранцев, которые смогут в упрощённом порядке получить российское гражданство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».