Таджикская диаспора поддержала решение о привлечении иностранцев к военной службе
Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил, что многие иностранные граждане «с удовольствием пойдут» на службу в российскую армию, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По его словам, заключение контракта с Вооружёнными силами РФ - хороший вариант для иностранцев, желающих получить российский паспорт, особенно для трудящихся мигрантов.
Он отметил, что поддерживает решение российских властей о привлечении иностранных граждан к военной службе.
«Я, конечно, поддерживаю. Это даёт очень много преимуществ. Чтобы получить заветный российский паспорт, они проходят через много процедур, теперь им будет проще. К тому же, они приезжают на заработки, и здесь у них открывается новая возможность», - заключил Давлатов.
Ранее председатель общероссийской общественной организации Всероссийский конгресс узбеков Ибрагим Худайбердиев заявил, что поддерживает решение по вовлечению в защиту Донбасса иностранцев, которые смогут в упрощённом порядке получить российское гражданство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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