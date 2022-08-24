Вассерман предложил лишать гражданства за критику спецоперации
Депутат Госдумы в эфире НСН высказал мнение, что если россияне для получения визы выступят с критикой спецоперации, то сами себя скомпрометируют и могут лишиться родины.
Россиян ,выражающих поддержку Украине и критикующих специальную военную операцию (СВО), нужно лишать гражданства, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Лишить гражданства можно […] за действия, направленные против интересов страны в целом. Подписание заявления о недопустимости операции по демонтажу террористической организации «Украина» - этот как раз есть действия против интересов нашей страны в целом», - думает Вассерман.
Ранее с инициативой лишать гражданства тех россиян, которые для получения визы поддержат критику СВО, выступил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. Со своим предложением он обратился к вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, передает RT. В свою очередь, сенатор Андрей Клишас в ответ предложил отбирать депутатские мандаты за подобные инициативы, потому что они противоречат Конституции РФ.
По мнению Вассермана, такая инициатива будет избыточной, потому что действия несогласных с официальной позицией государства относительно СВО могут быть рассмотрены как «оправдание или пропаганда терроризма». Согласно статье 22 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», это является основанием для лишения гражданства. Кроме того, выезжающие из страны по политическим мотивам граждане могут сами не захотеть возвращаться на родину.
«Для этого [реализации предложения депутата Сухарева] надо изменить Конституцию, а это очень сложный процесс. Подозреваю, что и без этого хватит негативного отношения сограждан, чтобы эти люди сами не хотели возвращаться на родину. Так что это предложение избыточно. Все необходимое предпримут сами страны, куда они въезжают. Страны опубликуют эти подписки и тем самым выставят этих граждан на позор», - утверждает Вассерман.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее выступил с инициативой разрешать въезд в страну россиянам только после ответа на вопрос о статусе Крыма и об отношении к СВО, передает LRT. Ландсбергис подчеркнул, что Литва может ввести такую меру и в одностороннем порядке, но эффективнее было бы сделать это всем граничащим с Россией странам.
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