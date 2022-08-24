Вассерман предложил лишать гражданства за критику спецоперации

По мнению Вассермана, такая инициатива будет избыточной, потому что действия несогласных с официальной позицией государства относительно СВО могут быть рассмотрены как «оправдание или пропаганда терроризма». Согласно статье 22 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», это является основанием для лишения гражданства. Кроме того, выезжающие из страны по политическим мотивам граждане могут сами не захотеть возвращаться на родину.

«Для этого [реализации предложения депутата Сухарева] надо изменить Конституцию, а это очень сложный процесс. Подозреваю, что и без этого хватит негативного отношения сограждан, чтобы эти люди сами не хотели возвращаться на родину. Так что это предложение избыточно. Все необходимое предпримут сами страны, куда они въезжают. Страны опубликуют эти подписки и тем самым выставят этих граждан на позор», - утверждает Вассерман.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее выступил с инициативой разрешать въезд в страну россиянам только после ответа на вопрос о статусе Крыма и об отношении к СВО, передает LRT. Ландсбергис подчеркнул, что Литва может ввести такую меру и в одностороннем порядке, но эффективнее было бы сделать это всем граничащим с Россией странам.

