«Сыр не шубы!» Фермер заявил о неизбежном подорожании «молочки» в 2021 году
Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота считает, что новые требования маркировки повысят не качество молочных продуктов, а цены.
С 1 июня в России вводится обязательная маркировка сыров и мороженого. В течение 2021 года постепенно это станет обязательным почти для всех производителей «молочки». Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота считает, что это непременно отразится на росте цен, об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Это стопроцентно повлияет на рост цен. На сыре это будет не так заметно, потому что сыр - это уже достаточно дорогой продукт. Но по "молочке" однозначно к концу года цены вырастут. Йогурт и молоко как минимум подорожают на пару рублей [за одну единицу продукта]. Нас убеждали в том, что из-за маркировки будет небольшой рост, но мы это скоро узнаем. Многое нужно заказать: и сам код стоит 50 копеек, и специальная этикетка, которую будут печатать на типографии, достаточно дорогая. Нужно купить оборудование, ввести все, вывести, дополнительных людей нанять. Самое главное, что это больно ударит и по малому сырному бизнесу. Мы хотя бы рассрочку для фермерских хозяйств получили, но, к сожалению, она не распространяется на малые предприятия», - отметил Сирота.
Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» надеется, что требования по маркировке, которые вступят в силу с первого дня лета, не приведу к дефициту сыра, но опасается, что практика может доказать обратное.
«Наше предприятие отгружает сыр головками, а есть те, кто его фасует. Непонятно, как они это реализуют, как сети это будут обрабатывать. По маркировке очень много вопросов и проблем. Непонятно, как будет работать вся эта система 1 июня, когда это будет обязательно маркироваться. Как показывает практика, есть шанс, что что-то такое произойдет. Потому что было уже много раз, когда что-то новое внедряется, то система начинает не срабатывать. Посмотрим. Я очень надеюсь, что дефицита молочного сыра не будет», - заявил сыровар.
Сирота не в восторге от новых правил маркировки и не видит в ней большого смысла, ведь маркировка защищает от подделки упаковку, а не сам товар.
«Наше предприятие активно готовится к этому, мы участники эксперимента, ставим, тестируем оборудование, потому что, к сожалению, отменить маркировку не получилось. Мы не испытываем большого восторга от ее внедрения, не видим в ней большого смысла. Со своей стороны мы пытаемся сделать так, чтобы все это работало, но зачем это, я до конца не понимаю. Маркировка изначально нужна была тем, кто делает шубы. Им она объективно нужна, потому что у них много подделок. А для молочной продукции она не нужна, потому что у нас проблема не контрафакт, когда подделывают этикетку, а фальсификат, когда подделывают товар. А маркировка она состав никоим образом не защищает. То есть она гарантирует, что этикетка наклеена на этом заводе. Но для молочной продукции важнее состав самого продукта, а не этикетка», - пояснил производитель.
Ранее замгендиректора, главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, насколько вырастет цена на мороженое из-за обязательной маркировки.
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