«Сыр не шубы!» Фермер заявил о неизбежном подорожании «молочки» в 2021 году

С 1 июня в России вводится обязательная маркировка сыров и мороженого. В течение 2021 года постепенно это станет обязательным почти для всех производителей «молочки». Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота считает, что это непременно отразится на росте цен, об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Это стопроцентно повлияет на рост цен. На сыре это будет не так заметно, потому что сыр - это уже достаточно дорогой продукт. Но по "молочке" однозначно к концу года цены вырастут. Йогурт и молоко как минимум подорожают на пару рублей [за одну единицу продукта]. Нас убеждали в том, что из-за маркировки будет небольшой рост, но мы это скоро узнаем. Многое нужно заказать: и сам код стоит 50 копеек, и специальная этикетка, которую будут печатать на типографии, достаточно дорогая. Нужно купить оборудование, ввести все, вывести, дополнительных людей нанять. Самое главное, что это больно ударит и по малому сырному бизнесу. Мы хотя бы рассрочку для фермерских хозяйств получили, но, к сожалению, она не распространяется на малые предприятия», - отметил Сирота.