«Переоценили спрос на Пасху!» Россиянам объяснили ситуацию с ценами на яйца
Глава Союз потребителей Петр Шелищ в беседе с НСН призвал государство следить за ценовыми сговорами производителей и не допускать сокращения поголовья кур-несушек.
Дефицит и последующее подорожание яиц в России произойдет, если правительство сейчас будет действовать так же, как в ситуации с сахаром и растительным маслом, цены на которые были зафиксированы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил глава Союза потребителей Петр Шелищ.
«Это будет зависеть от того, как будут действовать наши власти. Если они пойдут по пути, как с сахаром и растительным маслом, то такое вполне возможно. Они удерживали цены только на ту продукцию, которая попадает на полки торговых сетей. Этот значит, что цены выросли весьма существенно для тех, кто использует сахар и растительное масло в своем производстве: кондитерская промышленность, общественное питание, оптовики, которые поставляют продукты в малые торговые точки», - отметил он.
Ранее в пятницу стало известно, что производители куриных яиц попросили Минпромторг РФ помочь в решении вопроса «критического снижения» закупочных цен на свою продукцию. Они отметили, что закупочные цены стали ниже себестоимости из-за сезонного падения спроса после Пасхи и роста издержек. В таких условиях производители заявили, что будут вынуждены сокращать поголовье, а это может обернуться дефицитом яиц.
Государству необходимо помогать производителям яиц совсем другим способом, считает Шелищ.
«Они (производители яиц - НСН) очень сильно зависят от покупателей, потому что у нас почти нет переработки яиц. Они сильно зависят от конъюнктуры рынка. Оказались торговые сети с запасом нераспроданных яиц после Пасхи, переоценив спрос, поэтому они не торопятся закупать новые партии. Значит, цены снижаются из-за снижения спроса. Если бы у нас работала переработка, то яйца можно было бы превратить в продукты, которые подлежат длительному хранению, в отличие от самих яиц в скорлупе. Тогда не было бы таких рисков для производителей, которые говорят, что не выгодно содержать такое количество кур-несушек. Если они будут его сокращать, то дальше, когда спрос будет подниматься (на это хочется надеяться), то цены начнут сильно расти из-за дефицита предложения», - пояснил глава потребительского союза.
По мнению Шелища, то, что государство могло бы сейчас сделать – оказать помощь в организации производств по переработке яиц, а также следить за конкурентностью рынка.
«В интересах потребителей, чтобы власти не вмешивались в ценообразование, за двумя исключениями. Одно из них обязательное: они должны следить, чтобы не было ценовых сговоров. Это то, что во всем мире делают антимонопольные службы. Там ведут борьбу со сговорами, как с наркотиками, это считается серьезнейшим экономическим преступлением. Если реально работает конкурентный рынок, то не надо вмешиваться в цены. А семьям с низкими доходами надо просто помогать. Всегда цены быстрее всего растут на продукты не эластичные по спросу – потому что их не заменить. Тем, кто привык к яичнице на завтрак – яйца трудно заменить чем-то другим. Такие не эластичные продукты – крупы, масло и сахар, картофель, овощи, молочные продукты. Второе, что государство сейчас могло бы сделать - помочь специальными программами производству по переработке яиц в скорлупе. Это продукция, подлежащая долгому хранению», - считает Шелищ.
Между тем Минсельхоз уже заявил, что не ожидает дефицита яиц в России и оценивает ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную. В весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются под действием сезонного фактора - уменьшаются затраты на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости, указали в пресс-службе министерства.
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