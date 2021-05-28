«Переоценили спрос на Пасху!» Россиянам объяснили ситуацию с ценами на яйца

Ранее в пятницу стало известно, что производители куриных яиц попросили Минпромторг РФ помочь в решении вопроса «критического снижения» закупочных цен на свою продукцию. Они отметили, что закупочные цены стали ниже себестоимости из-за сезонного падения спроса после Пасхи и роста издержек. В таких условиях производители заявили, что будут вынуждены сокращать поголовье, а это может обернуться дефицитом яиц.

Государству необходимо помогать производителям яиц совсем другим способом, считает Шелищ.

«Они (производители яиц - НСН) очень сильно зависят от покупателей, потому что у нас почти нет переработки яиц. Они сильно зависят от конъюнктуры рынка. Оказались торговые сети с запасом нераспроданных яиц после Пасхи, переоценив спрос, поэтому они не торопятся закупать новые партии. Значит, цены снижаются из-за снижения спроса. Если бы у нас работала переработка, то яйца можно было бы превратить в продукты, которые подлежат длительному хранению, в отличие от самих яиц в скорлупе. Тогда не было бы таких рисков для производителей, которые говорят, что не выгодно содержать такое количество кур-несушек. Если они будут его сокращать, то дальше, когда спрос будет подниматься (на это хочется надеяться), то цены начнут сильно расти из-за дефицита предложения», - пояснил глава потребительского союза.

По мнению Шелища, то, что государство могло бы сейчас сделать – оказать помощь в организации производств по переработке яиц, а также следить за конкурентностью рынка.

«В интересах потребителей, чтобы власти не вмешивались в ценообразование, за двумя исключениями. Одно из них обязательное: они должны следить, чтобы не было ценовых сговоров. Это то, что во всем мире делают антимонопольные службы. Там ведут борьбу со сговорами, как с наркотиками, это считается серьезнейшим экономическим преступлением. Если реально работает конкурентный рынок, то не надо вмешиваться в цены. А семьям с низкими доходами надо просто помогать. Всегда цены быстрее всего растут на продукты не эластичные по спросу – потому что их не заменить. Тем, кто привык к яичнице на завтрак – яйца трудно заменить чем-то другим. Такие не эластичные продукты – крупы, масло и сахар, картофель, овощи, молочные продукты. Второе, что государство сейчас могло бы сделать - помочь специальными программами производству по переработке яиц в скорлупе. Это продукция, подлежащая долгому хранению», - считает Шелищ.

Между тем Минсельхоз уже заявил, что не ожидает дефицита яиц в России и оценивает ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную. В весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются под действием сезонного фактора - уменьшаются затраты на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости, указали в пресс-службе министерства.

