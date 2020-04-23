«Очень пострадали». Фермер рассказал о ситуации в молочной отрасли

«Агропромышленный комплекс не считается пострадавшей отраслью, у многих холдингов дела идут хорошо, проблем особых нет, а вот малый сельскохозяйственный бизнес и фермерство очень пострадали, особенно молочное скотоводство, потому что те, кто разводил коров, доил их, делал творог, сыр, йогурт, продавали это на ярмарках и рынках. Прервалась цепочка по сбыту. Мы не можем рассчитывать на какие-то блага, но будем просить Минсельхоз, чтобы получить субсидии на покупку рефрижераторов, чтобы мы могли хотя бы доставлять продукцию до клиентов, чтобы пережить это время. Именно в рамках коронавируса никакой поддержки от государства пока нет. Мы смогли добиться от государства только отсрочку наших обязательств по грантам. Когда мы берем субсидию или грант, мы обязаны увеличить надой, купить коров, построить новый коровник. Мы всегда берем на себя обязательства. В этом году мы не сможем выполнить обязательства, мы постараемся их отсрочить», - отметил он.

Собеседник НСН добавил, что от молока или коров нельзя заразиться коронавирусом. По его словам, в мире не зафиксировано ни одного случая заболеваний у этих животных. «Не передается ни от коров, ни через молоко, ни через продукцию, ни даже через поверхность. Судя по последнему докладу немецких ученых, заражение происходит только воздушно-капельным путем», - объяснил Олег Сирота.