Сыровар Сирота предложил властям продвигать российские товары за рубежом

Ретейлер Дмитрий Потапенко считает, что из России уходят технологии.

«Уход зарубежных компаний – это уход технологий. У нас происходит деградация. Чтобы сделать Мекку для предпринимателей нельзя возбуждать такое количество уголовных дел. Об этом еще 10 лет назад говорил президент. Количество уголовных дел в районе 200 тысяч против предпринимателей никуда не делись, надо деть куда-то репрессивную машину. Не существует нашего мяса, сыров. Это вопрос не качества, а вопрос технологий. Даже вся советская промышленность была американской, а российских технологий не существует», - отметил Потапенко.

Ранее директор ООО КФ «Вятич» (бренд Вятский квас) Руслан Владимиров в беседе с НСН заявил, чтобы товар стал национальной гордостью России, нужно сделать продукт честный по цене и превосходный по качеству.

