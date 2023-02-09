Сыровар Сирота предложил властям продвигать российские товары за рубежом
Бизнесмены Олег Сирота и Дмитрий Потапенко поспорили в эфире НСН о качестве отечественных продуктов.
Сыровар Олег Сирота заявил в эфире НСН, что промышленную группу товаров ждет развитие, как это было в 2014 году с продуктами питания, а ретейлер Дмитрий Потапенко рассказал об уголовных делах против предпринимателей.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что нужно создать товары, которые стали бы национальной гордостью России.
«Предпринимателям надо создать условия для развития: льготные кредиты, программы поддержки. Иногда государство помогает продвигать товары на международные рынки, а так все зависит от предпринимателя. Надо вкладывать в рекламу, маркетинг. В 2014 году пошел тренд на отечественные продукты. Думаю, что сейчас промышленную группу ждет тоже самое. Качество будет расти по мере развития конкуренции. По сырам тоже были вопросы по качеству. Раньше смеялись, в голос просто ржали, то теперь есть вкусные сыры», - сказал Сирота.
Ретейлер Дмитрий Потапенко считает, что из России уходят технологии.
«Уход зарубежных компаний – это уход технологий. У нас происходит деградация. Чтобы сделать Мекку для предпринимателей нельзя возбуждать такое количество уголовных дел. Об этом еще 10 лет назад говорил президент. Количество уголовных дел в районе 200 тысяч против предпринимателей никуда не делись, надо деть куда-то репрессивную машину. Не существует нашего мяса, сыров. Это вопрос не качества, а вопрос технологий. Даже вся советская промышленность была американской, а российских технологий не существует», - отметил Потапенко.
Ранее директор ООО КФ «Вятич» (бренд Вятский квас) Руслан Владимиров в беседе с НСН заявил, чтобы товар стал национальной гордостью России, нужно сделать продукт честный по цене и превосходный по качеству.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- София наложит вето на санкции ЕС в отношении российской ядерной отрасли
- Против Байдена могут возбудить уголовное дело по обвинению в терроризме
- Путин: Россия будет укреплять себя назло завистникам
- В США заявили о попытках Зеленского ложью втянуть НАТО в конфликт на Украине
- «Чудовищная диверсия»: Певцов раскритиковал фильм «Чебурашка»
- В Пентагоне не считают нападение Китая на Тайвань неминуемым
- В «Росатоме» заявили о готовности к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
- ФСБ допросила задержанного по делу о взрыве газа в Новосибирске
- Путин заявил, что Россия не начинала боевые действия на Украине
- Португалия объяснила, почему не может отправить истребители Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru