«Уходят с сожалением»: Потери зарубежных компаний оказались выше ожидаемых

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые мировые бренды уходят с российского рынка и несут убытки, а также пожелал им «всего доброго». Глава государства подчеркнул, что зарубежные компании оставляют после себя в России «неплохое наследство». Левин считает, что уход иностранных компаний не привел к смертельным последствиям.

«Урон, который мы получили от ухода брендов минимален. Намного больше потерь мы понесли от санкций. Возможно, если говорить об ушедших компаниях, кто-то потерял в комфорте, качестве, но смертельных или серьезных последствий нет. Для российских производителей открылись двери. Яркий пример с McDonald's. На его место пришла другая компания, ну нет у них «Биг-Мака», но все остальное есть. Аналогичная картина по другим брендам. Их жалко больше, чем нас. Они потеряли российский рынок. Согласен с Путиным, что они с сожалением уходят от нас», - сказал Левин.

Ранее директор ООО КФ «Вятич» (бренд Вятский квас) Руслан Владимиров в беседе с НСН заявил, чтобы товар стал национальной гордостью России, нужно сделать продукт честный по цене и превосходный по качеству.

